Montbéliard : les épiceries de nuit sous surveillance

« Nous sommes mobilisés. » Le commissaire Paul Mangin, chef de la circonscription interdépartementale de la police nationale de Montbéliard-Héricourt, veut rassurer les habitants. Les autorités se saisissent de la problématique des nuisances liées à l’activités de quelques épiceries de nuit de Montbéliard. Dans la circonscription, on compte huit épiceries de nuit, notamment à Montbéliard. Et à Montbéliard, quatre ont connu plusieurs sanctions administratives, notamment des fermetures. L’une a, par exemple, connu cinq fermetures administratives depuis 2017. Une autre, trois en l’espace de 18 mois. « Il y a des problèmes récurrents », se désole Sylvie Siffermann, sous-préfète de l’arrondissement de Montbéliard, à l’occasion d’une conférence de presse, ce vendredi 13 septembre.

Deux épiceries de nuit sont fermées depuis le 21 août, l’une pour un mois et la seconde pour trois mois. La première, à l’occasion d’un contrôle, a été sanctionnée pour non-respect des horaires d’ouverture et pour emploi d’un étranger en situation irrégulière apprend-on auprès de la sous-préfecture. La seconde subit une sanction plus lourde car un contrôle coordonné avec les douanes a permis de dévoilé un trafic de tabac non autorisé. « Nous utilisons tout l’arsenal juridique possible », indique le commissaire, en poste depuis le mois de juillet. Les enquêtes peuvent mobiliser plusieurs services de l’État : services fiscaux, services vétérinaires…