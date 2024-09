Belfort : un arrêté interdit l’ouverture de nuit des épiceries et fast-foods

« Elles ne sont plus les bienvenus à Belfort, pour les troubles à l’ordre public qu’elles génèrent et parce qu’elles nuisent au développement du commerce traditionnel », vilipende Damien Meslot, maire Les Républicains (LR) de Belfort. Sa cible ? Les épiceries alimentaires et autres établissements de restauration rapide qui fleurissent depuis 18 mois dans la cité du Lion, avec des horaires d’ouverture « élargies ». « La multiplication de ces épiceries entraine un certain nombre de problèmes », regrette-t-il. Il déplore les rassemblements qu’elles suscitent et les nuisances sonores, bagarres, insultes aux riverains ou autres jets de détritus qu’elles génèrent. Le maire a reçu plusieurs dizaines de courriers pour se plaindre de cette situation. « Je suis inquiet de ce qu’il se passe la nuit, au-delà d’une certaine heure », glisse-t-il pour justifier sa décision.