Les 4 recommandations de l’ARS pendant le confinement

« Alliée indispensable dans la lutte contre la contamination, l’eau permet un lavage régulier des mains en toute sécurité́, mais aussi une bonne hydratation. Produit alimentaire le plus contrôlé́, elle fait l’objet de toute l’attention des services d’eau potable qui poursuivent leur mission en assurant le bon fonctionnement des installations de production, de traitement et en veillant à sa qualité́. Des analyses d’autocontrôle complètent celles réalisées par l’ARS aux points de production et sur le réseau de distribution. L’ensemble de ce processus garantit une eau de qualité́ au robinet. Privilégier l’eau du robinet plutôt que l’eau en bouteille permet aussi de limiter les déplacements et de respecter au mieux les mesures de confinement. »