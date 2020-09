Le Lion et la citadelle de Belfort élus Monument préféré des Français !

« Déjà classés au titre des monuments historiques, fréquentés par près de 220 000 visiteurs chaque année, c’est une fierté pour la Ville de Belfort que le Lion et la Citadelle soient célébrés et autant reconnus au niveau national », commente Delphine Mentré, Adjointe en charge de la culture et du patrimoine. « Cette victoire couronne des années d’efforts de la part des agents et de la municipalité de Belfort ! apprécie de son côté le maire de Belfort, Damien Meslot. Le reportage vous a montré que la Citadelle était vaste et le Lion colossal, ils constituent des éléments incontournables de notre politique culturelle. Mais leur entretien et leur animation réclament beaucoup d’énergie et de temps aux équipes municipales. Cette victoire est donc très importante car elle nous encourage à persévérer dans nos efforts pour mieux accueillir les visiteurs et leur faire comprendre le site. Très prochainement, nous allons ainsi améliorer et moderniser l’accueil dans la Citadelle et le musée d’Histoire qui s’y trouve. »