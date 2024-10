Le dirigeant d’Arabelle solutions Frédéric Wiscart sur le départ

« Cette décision est strictement personnelle, et n’est pas liée à l’intégration d’Arabelle Solutions au sein du groupe EDF », assure Frédéric Wiscart dans ce courrier. « Je suis convaincu qu’Arabelle Solutions dispose des fondamentaux, des atouts et de la bonne équipe pour continuer son développement, pérenniser ses compétences, expertises et moyens industriels et accroître sa performance opérationnelle en commençant par la sécurité et la qualité », indique-t-il, par ailleurs. Frédéric Wiscart était à la tête de la branche nucléaire de General Electric et a suivi le rachat de cette entité par le groupe EDF, finalisé au mois de juin (lire notre article) ; il a assuré notamment la visite d’Emmanuel Macron en février 2022, relançant la filière nucléaire française (Lire notre article).