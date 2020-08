La Bourgogne-Franche-Comté a besoin de dons de sang

Les réserves de sang sont fragiles en cette période estivale, y compris en Bourgogne-Franche-Comté. Avec les mesures sanitaires, les départs en vacances et les fortes chaleurs, les français sont moins présents aux collectes de sang, relève l’EFS (établissement français du sang).

En Bourgogne-Franche-Comté, 6 dons sont nécessaires chaque jour pour répondre aux besoins constants des malades et des établissements de santé. Du fait de la courte durée de vie des produits sanguins (42 jours pour les globules rouges et 7 jours pour les plaquettes), la période estivale est souvent délicate pour les stocks de l’EFS, car la mobilisation diminue pendant les congés et les collectes en entreprises et établissements scolaires sont stoppées.

Cette année, en plus des fortes chaleurs, les mesures sanitaires ajoutent une difficulté supplémentaire pour attirer les donneurs. Parce que leur sécurité est la priorité de l’EFS, les mesures barrières et de distanciation sont respectées sur les collectes, avec port de masque fourni et obligatoire pour tous.

« Depuis mi-juillet, nous observons une diminution de la fréquentation des collectes de sang. Les prévisions des collectes ne sont pas atteintes alors que le niveau de cession des produits sanguins reste soutenu, d’où la baisse des stocks, notamment pour les rhésus négatifs», souligne Christophe Barisien, responsable prélèvement EFS Bourgogne-Franche-Comté

Réservez votre don dès aujourd’hui

Afin de réguler le nombre de personnes et réduire le temps d’attente, il est conseillé aux donneurs de prendre rendez-vous pour leur don en maison du don et sur certaines collectes. Donneurs et futurs donneurs peuvent dès maintenant réserver leur rendez-vous sur mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr

Pour savoir où donner, rendez-vous sur dondesang.efs.sante.fr ou sur l’appli « Don de sang »