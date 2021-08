Besançon : une enquête ouverte pour une pancarte antisémite brandie pendant une manifestation anti-pass

Sur cette pancarte est inscrite la phrase » Le génocide des goyim » (les non-juifs, ndlr), avec en fond l’image d’une infirmière qui tient une seringue. La sûreté départementale a diligenté une enquête pour « provocation à la haine ou à la violence en raison de l’origine, l’ethnie, la nation, la race ou la religion par parole, écrit ou image ». » Les investigations ont débuté avec l’exploitation des images de vidéosurveillance de la ville afin d’identifier les différents protagonistes, les porteurs de pancartes « , précise M. Touris. La Licra Besançon Franche-Comté estime que « la crise sanitaire que nous traversons génère des comportements dont certains, sciemment, mettent en danger la cohésion républicaine en affichant, exprimant ouvertement des propos antisémites, en utilisant les plus vieilles et immondes accusations contre les juifs ». Pour son président, Jérôme Conscience, « on ne peut pas afficher de pancarte antisémite de la sorte, sans que personne ne réagisse ».