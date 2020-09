Besançon: un juge confirme le placement de l’adolescente bosniaque tondue

« Le juge des enfants a entendu cette jeune fille et ses parents », a indiqué à l’AFP le procureur de la République de Besançon, Étienne Manteaux. Les parents ont soutenu que « les violences sur leur fille avaient été commises par son petit ami, ce qu’elle conteste ». Elle a en revanche maintenu « qu’elle s’était fait battre par ses parents, qu’elle avait peur et qu’elle voulait être protégée », a précisé le magistrat.

La jeune fille de 17 ans a été placée sous la protection du service de l’aide sociale (ASE) à l’enfance. « Elle ne retourne pas chez ses parents et si une mesure de reconduite à la frontière est ordonnée, elle ne sera pas concernée, contrairement à ses frères », selon Étienne Manteaux. Ses parents, son oncle et sa tante ont été placés sous contrôle judiciaire en attendant leur procès à l’automne à Besançon pour « violences sur mineur en présence de mineurs et en réunion ». Ils avaient été interpellés mi-août par la police, alertée par le petit ami de l’adolescente, après l’avoir rouée de coups et lui avoir tondu les cheveux. Elle présentait notamment une côte cassée et de nombreux hématomes.