Avant de commencer, les couturières volontaires passent un test. S’il est concluant, elle travaille dès le lendemain matin, voire l’après-midi si elles ont été testées le matin. « Le temps de faire le contrat », sourit Riadh Bouaziz. On vérifie aussi les machines. « Nos équipes encadrent et forment », garantit l’entrepreneur, très fier de voir ces volontaires s’intégrer dans un process industriel. Cette formation « est un avantage pour elles, demain », souligne-t-il.

Cette production belfortaine doit être complétée d’un atelier de découpe et de conditionnement. Et cette unité de la cité du Lion renforce le site industriel de Luxeuil-les-Bains de RKF. « L’usine de production [de Luxeuil-les-Bains] s’est transformée en un temps record pour travailler pour l’hôpital de Belfort », affirme également Riadh Bouaziz. Un modèle de sur-blouse, validé par l’hôpital Nord-Franche-Comté, y est produit, précise-t-il. Sa volonté : 1 500 blouses par jour et 10 000 blouses par semaine. Un autre atelier, à Luxeuil-les-Bains, doit fabriquer 100 000 masques par semaine. Riadh Bouaziz précise que l’usine haut-saônoise compte « normalement » une « trentaine » de salariés. Actuellement, une soixantaine sont en intérim pour répondre à la demande. Et une centaine de salariés sont envisagés prochainement indique la direction.

Aujourd’hui, RKF s’appuie sur les machines à coudre des volontaires. « Nous avons commandé une cinquantaine de machines, mais elles tardent à venir », justifie Riadh Bouaziz. On envisage déjà de faire durer ces ateliers, pour « faire des stocks », note notamment Damien Meslot.