Ballon d’Alsace : Montée historique de voitures de collection du 12 au 14 août

Au total, 145 voitures de collection sont attendues. La plupart ont un passé en compétition. La course propose un parcours d’une longueur de 10.5 km. A l’allure « d’un défilé » le samedi selon les termes de l’organisateur Jean-Pierre Munsch, il sera possible de discuter avec les pilotes le jeudi et vendredi station la Gentiane. « Plus qu’un défilé, c’est une commémoration majeure de l’une des premières courses de montagne. Cette tradition a commencé en 1906. Elle a disparu pendant la première, puis la seconde guerre mondiale. Mais dans les faits, on trouve des traces de ces événements. De grands noms y ont participé : Emil Mathis, Ettore Bugatti… » confie l’organisateur. Collectionneurs suisses, italiens, français, allemands ou espagnols, la montée du ballon est l’occasion de rencontrer des passionnés d’automobile et d’écouter les vrombissements des moteurs de voitures mythiques.

Descriptif des modèles à retrouver ici : http://www.monteeballondalsace.com/inscrit.php?lang=