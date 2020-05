Le Condorcet à résidence.- À la rédaction de l’Illuminé, le journal des lycéens du lycée Condorcet, à Belfort, on ne recule devant rien ! Alors que l’on retrouve un peu de liberté de mouvement, on revient sur ces 55 jours de confinement. Quel confiné êtiez-vous ? 14 questions pour déterminer votre portrait-confiné. Let’s go !