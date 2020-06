[Insolite] L’horoscope des confinés du mois de juin

Travail : Étonnement, vous êtes beaucoup plus souvent absent en cours et plus présent sur le hashtag #outside d’instagram depuis le déconfinement.

Santé : Vous allez très bien, ce qui n’est pas le cas de votre portable, que vous avez lancé contre un mur quand vous avez lu « JUL a sorti le tube de l’été » sur internet…

Amour : On est au printemps, c’est la saison des amours apparemment… Ne perdez pas espoir !