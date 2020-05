Le Condorcet à résidence.- À la rédaction de l’Illuminé, le journal des lycéens du lycée Condorcet, à Belfort, on ne recule devant rien ! Et surtout pas devant une crise sanitaire. Alors on ne déroge pas aux traditions. Et on publie la traditionnelle bande dessinée mettant en scène la vie du Chlouk. Forcément, dans cette édition, le Chlouk raconte son confinement ! Bonne lecture.