[À voir] Plus que jamais l’heure de binge-watcher !

En ces cruels temps de confinement, quand discuter, faire de la pâtisserie et éventuellement travailler (eh oui, il le faut!) ne suffit plus, quoi de mieux que la dernière production originale de Netflix ? C’est vrai que les épisodes de Plus Belle La Vie en boucle à la télé, c’est légèrement passé de mode… Avant que tu retournes au dernier épisode de la Casa de Papel, petit throwback sur l’histoire du géant de l’audiovisuel.

Comme tout le monde, Netflix a eu sa « période sombre » (oui oui, on se rappelle tous de votre mèche à la Justin Bieber). Avant de proposer le streaming à volonté, Netflix était une entreprise de location et d’achat de DVD, livré à la maison par notre bonne vieille poste. Au fur et à mesure, le DVD est lui aussi passé de mode (toutes les bonnes choses ont une fin) et Netflix a commencé à proposer son service de streaming en ligne dès 2007… Après des débuts timides aux USA, avec des concurrents implantés depuis plus longtemps, Netflix est aujourd’hui devenu ce que l’on appelle un « géant du Web », implanté dans 190 pays et avec un siège social en Californie, bien évidemment ! Il est vrai que les affaires marchent mieux au soleil. Avec un chiffre d’affaires de plus de 15 milliards de dollars, 6 millions d’abonnés dans le monde, Netflix se fait l’un des plus gros concurrents de l’industrie classique du cinéma et crée notamment la polémique en refusant de diffuser ses films en salle, les disqualifiant automatiquement pour des festivals comme celui de Cannes ou encore en essayant de contourner la chronologie des médias français.

Aujourd’hui, les autres entreprises multinationales ont bien compris la source de revenus que représente la SVOD (vidéo à la demande, NDLR). Ainsi, des services tels Amazon Prime Video, Disney+, Apple TV ou encore Hulu aux États-Unis et l’ancien CanalPlay en France lancent eux aussi leurs services de streaming. La guerre est déclarée…