Une campagne de dons pour sanctuariser les vieilles forêts de Franche-Comté

Les fonds récoltés cette année seront répartis entre la Bourgogne et la Franche-Comté et permettront l’achat de parcelles de vieilles forêts ou de forêts à haute valeur écologique, dans les régions forestières du Puisaye, du Morvan, du Beaujolais et Clunisois, de la Saône et de la Bresse, des Vosges ainsi que du Haut-Jura.

« Nous cherchons actuellement à acheter 110 hectares d’une magnifique forêt jouxtant la Réserve naturelle nationale des Ballons Comtois, à Lepuix, dans les Vosges saônoises », détaille Luc Bettinelli, coordinateur du programme en Franche-Comté.

Aujourd’hui, seules 5 % des forêts de Bourgogne-Franche-Comté sont considérées comme anciennes et matures (se distinguant par la présence de gros bois, vieux arbres, quantité importante de bois mort), selon l’Institut national de l’information géographique et forestière. Un patrimoine naturel fragile, que ce programme vient essayer de préserver.