Un week-end de comptage des oiseaux de jardins proposé par la LPO

Une mésange bleu posée sur une branche.
En janvier 2025, 1 393 personnes avaient participé à l'opération en Bourgogne-Franche-Comté. | ©Martha de Jong-Lantink

Les samedi 24 et dimanche 25 janvier, la Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) et le Muséum national d’Histoire naturelle lancent l’opération comptage des oiseaux des jardins. L’objectif : que les participants observent pendant une heure leur jardin pour recenser les oiseaux. Une action qui permet d’enrichir les bases de données naturalistes.

« Comptez, notez, protégez. » Voici le mot d’ordre de la Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) de Bourgogne-France-Comté pour le week-end du 24 et 25 janvier. L’association, en partenariat avec le Muséum national d’Histoire naturelle, fait appel à des bénévoles pour faire le comptage des oiseaux de jardins. L’idée est que les participants fassent un inventaire des oiseaux qu’ils observent dans leur jardin. Cette opération a plusieurs objectifs. Mieux connaître et protéger les oiseaux qui nous entourent, mais aussi alimenter les bases de données naturalistes. Ces dernières pourront servir à dessiner des tendances sur l’évolution des populations des oiseaux des jardins. 

Comment participer ?

Mésange charbonnière, merle noir, chardonneret élégant… La Ligue pour la protection des animaux demande aux habitants de Bourgogne-Franche-Comté d’ouvrir l’œil. Mais comment participer à ce week-end de comptage ? Il suffit de choisir un jour : soit le samedi 24 ou le dimanche 25. Il faudra également choisir une heure. L’association conseille la fin de matinée ou le début de l’après-midi. En ces journées hivernales, ce sont les périodes où les températures sont les plus élevées et où les oiseaux sont les plus actifs. Le lieu de comptage peut être en ville ou à la campagne. « Un parc public peut tout à fait servir de lieu d’observation », précise la LPO. 

La LPO l’assure, pas besoin d’être un expert pour participer au mouvement. À l’aide de la fiche de comptage mise à disposition, il suffit de noter pendant une heure tous les oiseaux qui se posent sur votre site d’observation. Une fois la fiche complétée, il faudra l’envoyer à la Ligue pour la protection des oiseaux. Pour aider les participants à reconnaître les oiseaux, l’association a mis en place des fiches pour identifier les espèces et limiter les confusions. Cependant, si un doute subsiste, il est possible d’envoyer une photo à l’adresse de l’Observatoire (oiseauxdesjardins@lpo.fr).

En 2024, 440 jardins observés en Franche-Comté

L’année dernière, 1 393 personnes ont participé en Bourgogne-Franche-Comté. Selon le bilan de 2024, 53 jardins ont été observés dans le Territoire de Belfort, 189 dans le Doubs, 81 dans le Jura et 117 en Haute-Saône. Cette année, la Ligue pour la protection des oiseaux compte bien passer le cap des 1 500 participants.

À noter que deux événements de ce type sont organisés par an. Le dernier week-end de janvier pour les oiseaux hivernants et le dernier week-end de mai pour les oiseaux nicheurs. Mais, il est possible de participer à l’inventaire des oiseaux toute l’année. Pour cela, il faut s’inscrire sur le site de l’observatoire des oiseaux des jardins et suivre les indications.

Nos derniers articles

La campagne de recensement de 2026 va commencer ce jeudi 15 janvier.

Le recensement 2026 commence dans 756 communes de Bourgogne-Franche-Comté

Le recensement annuel va commencer en Bourgogne-Franche-Comté le jeudi 15 janvier et s’achèvera le 22 février (le 14, pour les communes de moins de 10 000 habitants). 20 communes du Territoire de Belfort, 126 du Doubs et 108 de la Haute-Saône sont concernées.
,
L'usine d'incinération du Sertrid, à Bourogne, dans le Territoire de Belfort.

L’usine d’incinération du Sertrid va chauffer près de 20 000 logements

Le Grand Belfort s’associe à Dalkia pour créer un réseau de chauffage urbain écoresponsable, en valorisant la chaleur fatale générée par l’usine d’incinération du Sertrid, à Bourogne.
Louis Deroin quittera la, présidence de la CPME Nord Franche-Comté en février.

Louis Deroin va quitter la présidence de la CPME nord Franche-Comté

L’assemblée générale de la CPME (Confédération des petites et moyennes entreprises) Nord Franche-Comté aura lieu le 23 février. A l’ordre du jour : l’élection d’un nouveau président. Les vœux de ce lundi 12 janvier à la Chambre de commerce avaient donc un gout particulier pour le président sortant, Louis Deroin, qui s’apprête à passer la main après 17 années de présidence.

