Un week-end de comptage des oiseaux de jardins proposé par la LPO

Mésange charbonnière, merle noir, chardonneret élégant… La Ligue pour la protection des animaux demande aux habitants de Bourgogne-Franche-Comté d’ouvrir l’œil. Mais comment participer à ce week-end de comptage ? Il suffit de choisir un jour : soit le samedi 24 ou le dimanche 25. Il faudra également choisir une heure. L’association conseille la fin de matinée ou le début de l’après-midi. En ces journées hivernales, ce sont les périodes où les températures sont les plus élevées et où les oiseaux sont les plus actifs. Le lieu de comptage peut être en ville ou à la campagne. « Un parc public peut tout à fait servir de lieu d’observation », précise la LPO.

La LPO l’assure, pas besoin d’être un expert pour participer au mouvement. À l’aide de la fiche de comptage mise à disposition, il suffit de noter pendant une heure tous les oiseaux qui se posent sur votre site d’observation. Une fois la fiche complétée, il faudra l’envoyer à la Ligue pour la protection des oiseaux. Pour aider les participants à reconnaître les oiseaux, l’association a mis en place des fiches pour identifier les espèces et limiter les confusions. Cependant, si un doute subsiste, il est possible d’envoyer une photo à l’adresse de l’Observatoire (oiseauxdesjardins@lpo.fr).