Un week-end de comptage des oiseaux de jardins proposé par la LPO

« Comptez, notez, protégez. » Voici le mot d’ordre de la Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) de Bourgogne-France-Comté pour le week-end du 24 et 25 janvier. L’association, en partenariat avec le Muséum national d’Histoire naturelle, fait appel à des bénévoles pour faire le comptage des oiseaux de jardins. L’idée est que les participants fassent un inventaire des oiseaux qu’ils observent dans leur jardin. Cette opération a plusieurs objectifs. Mieux connaître et protéger les oiseaux qui nous entourent, mais aussi alimenter les bases de données naturalistes. Ces dernières pourront servir à dessiner des tendances sur l’évolution des populations des oiseaux des jardins.
Comment participer ?
Mésange charbonnière, merle noir, chardonneret élégant… La Ligue pour la protection des animaux demande aux habitants de Bourgogne-Franche-Comté d’ouvrir l’œil. Mais comment participer à ce week-end de comptage ? Il suffit de choisir un jour : soit le samedi 24 ou le dimanche 25. Il faudra également choisir une heure. L’association conseille la fin de matinée ou le début de l’après-midi. En ces journées hivernales, ce sont les périodes où les températures sont les plus élevées et où les oiseaux sont les plus actifs. Le lieu de comptage peut être en ville ou à la campagne. « Un parc public peut tout à fait servir de lieu d’observation », précise la LPO.
La LPO l’assure, pas besoin d’être un expert pour participer au mouvement. À l’aide de la fiche de comptage mise à disposition, il suffit de noter pendant une heure tous les oiseaux qui se posent sur votre site d’observation. Une fois la fiche complétée, il faudra l’envoyer à la Ligue pour la protection des oiseaux. Pour aider les participants à reconnaître les oiseaux, l’association a mis en place des fiches pour identifier les espèces et limiter les confusions. Cependant, si un doute subsiste, il est possible d’envoyer une photo à l’adresse de l’Observatoire (oiseauxdesjardins@lpo.fr).
En 2024, 440 jardins observés en Franche-Comté
L’année dernière, 1 393 personnes ont participé en Bourgogne-Franche-Comté. Selon le bilan de 2024, 53 jardins ont été observés dans le Territoire de Belfort, 189 dans le Doubs, 81 dans le Jura et 117 en Haute-Saône. Cette année, la Ligue pour la protection des oiseaux compte bien passer le cap des 1 500 participants.
À noter que deux événements de ce type sont organisés par an. Le dernier week-end de janvier pour les oiseaux hivernants et le dernier week-end de mai pour les oiseaux nicheurs. Mais, il est possible de participer à l’inventaire des oiseaux toute l’année. Pour cela, il faut s’inscrire sur le site de l’observatoire des oiseaux des jardins et suivre les indications.