Bourgogne-Franche-Comté : la LPO veut sauver les effraies des clochers

Poser 420 nichoirs, planter 1 349 mètres de haies et organiser 50 animations de sensibilisation: voici le défi de la Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) de Bourgogne-Franche-Comté. Grâce à des dons, la LPO de Bourgogne-Franche-Comté espère pouvoir mener à bien ces actions.
L’objectif de ce financement participatif, lancé le 27 novembre, est clair : protéger les effraies des clochers. Ce rapace nocturne gris est, comme son nom l’indique, adepte des clochers et des granges. Cependant, entre la rénovation des bâtiments, l’uniformisation des espaces agricoles et la perte des haies, les sites de nidifications disparaissent petit à petit. Le rapace subit aussi la diminution de ses espaces de chasse avec la disparition des prairies naturelles.
C’est pour cela que la Ligue pour la protection des oiseaux de Bourgogne-Franche-Comté lance sa toute première campagne de financement participatif. La campagne intitulée « Une chouette, un village » est déployée à l’échelon national. Mais à la Ligue pour la protection des oiseaux de Bourgogne-Franche-Comté, trois axes sont développés.
Un coût global de 200 000 euros
La première étape est de recréer des lieux de nidification pour les effraies des clochers. L’objectif étant de créer et de poser 420 nichoirs dans les huit départements entre 2025 et 2027. Soit un ratio de 140 par an. Pour la LPO, il ne suffit pas de recréer des lieux de nidification, il faut aussi assurer un environnement de vie optimale pour les rapaces. Pour cela, 1 349 mètres de haies seront plantés ou restaurés à proximité des nids. Des structures agroécologiques verront également le jour. La Ligue pour la protection des oiseaux n’oublie pas l’aspect sensibilisation du grand public. Une cinquantaine d’animations vont être organisées dans toute la région.
Ces actions ont un coût total de 200 000 euros. Grâce au soutien de leurs partenaires, il reste à la Ligue pour la protection des oiseaux à réunir 60 000 euros. Le premier palier de 3 500 euros permettant la création de 100 nichoirs a déjà été dépassé. Maintenant, la LPO vise les 15 000 euros. Au moment de l’écriture de l’article, 7 076 euros ont déjà été réunis.
En contrepartie de leurs dons, les contributeurs recevront un sticker illustré par l’artiste locale Clara Robé, mais aussi l’envoi d’une vidéo en avant-première du suivi d’un nichoir ou le parrainage d’un nichoir.
Pour participer, vous pouvez faire un don via le lien suivant : https://www.helloasso.com/associations/lpo-bourgogne-franche-comte/collectes/420-nichoirs-pour-les-chouettes-de-la-region
Ou alors par courrier (chèque à l’ordre de LPO BFC – Espace Mennétrier – 3 allée Célestin Freinet, 21240 Talant), en précisant l’affectation du don.