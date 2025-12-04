Bourgogne-Franche-Comté : la LPO veut sauver les effraies des clochers

Poser 420 nichoirs, planter 1 349 mètres de haies et organiser 50 animations de sensibilisation: voici le défi de la Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) de Bourgogne-Franche-Comté. Grâce à des dons, la LPO de Bourgogne-Franche-Comté espère pouvoir mener à bien ces actions.

L’objectif de ce financement participatif, lancé le 27 novembre, est clair : protéger les effraies des clochers. Ce rapace nocturne gris est, comme son nom l’indique, adepte des clochers et des granges. Cependant, entre la rénovation des bâtiments, l’uniformisation des espaces agricoles et la perte des haies, les sites de nidifications disparaissent petit à petit. Le rapace subit aussi la diminution de ses espaces de chasse avec la disparition des prairies naturelles.

C’est pour cela que la Ligue pour la protection des oiseaux de Bourgogne-Franche-Comté lance sa toute première campagne de financement participatif. La campagne intitulée « Une chouette, un village » est déployée à l’échelon national. Mais à la Ligue pour la protection des oiseaux de Bourgogne-Franche-Comté, trois axes sont développés.