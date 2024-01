À Mathay et Éloie, la LPO cherche des bénévoles pour sauver les amphibiens

Les personnes volontaires installent des filets et des seaux le long des routes sur un secteur ciblé. “Chaque soir ou matin, des bénévoles longent les filets et les seaux disposés à leurs pieds, pour faire traverser les amphibiens qui s’y trouvent”, indique la LPO. Ils sont ensuite déposés, en sécurité, quelques mètres plus loin de l’autre côté de la route, dans leur zone de reproduction.

L’an dernier, 18 300 traversées d’amphibiens avaient été possibles. Face à ce succès, la LPO renouvelle l’opération et espère encore accroître ce chiffre. Elle demande aux personnes intéressées de se renseigner et de s’inscrire sur ce site internet (à retrouver ici).