Un tremblement de terre de magnitude 3,5 ressenti à la frontière suisse

L’épicentre, localisé dans le secteur de Réclère, en République et Canton du Jura, est enregistré à 7 km de profondeur indique le bureau central et sismologique français – réseau national de surveillance sismique (Renass). Le réseau suisse le localise à 14 km de Saignelégier et à 5,3 km de profondeur. Il a été enregistré à 2h21, ce mardi matin. L’épicentre est situé à proximité de Villars-lès-Blamont et Glay, côté français. Il a été ressenti parfois dans le nord Franche-Comté, voire en Alsace, comme le confirme une carte suisse.

L’événement a été confirmé par un analyste ce mardi matin. Le Renass l’a classé à une magnitude de 3,5 sur l’échelle de Richter. Le réseau suisse de sismologie évoque une magnitude de 3,3. “Ce tremblement de terre a vraisemblablement été ressenti de manière assez forte à proximité de l’épicentre” indique le réseau helvète, précisant que l’on ne s’attend pas, “en règle générale”, “à des dégâts pour un tremblement de terre de cette magnitude”.