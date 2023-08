Un essaim sismique détecté dans le nord Franche-Comté depuis décembre 2021

Dans le pays de Montbéliard, sept séismes d’une magnitude de 3 ou plus de 3 sur l’échelle de Richter ont été recensés depuis décembre 2021. Le dernier date de dimanche 27 août. Souvent, ces événements sont restitués en rappelant l’important séisme de magnitude 6,6 environ qui avait détruit la ville de Bâle en 1356. Peut-on y voir un lien ? Jérôme Vergne, sismologue à l’école et observatoire des sciences de la terre à Strasbourg expose : « Non, l’essaim actuel est éloigné de la zone des séismes de Bâle et à l’activité des plaques qui s’y trouvent. » L’activité sismique détectée depuis décembre 2021 dans notre territoire n’est pas liée à une forte activité habituelle des plaques tectoniques, ni à l’activité humaine, comme cela a pu avoir lieu autour de Strasbourg par exemple.

Ce que l’on observe à la frontière suisse et jusqu’à Montbéliard est un « essaim sismique » avec une succession de séismes sans séisme dit principal, avec un pic d’intensité entre mars et mai 2023 (22 mars, 27 et 29 mai). Cela peut durer quelques heures, quelques jours, ou parfois quelques années, plus rarement. « C’est un phénomène qu’on observe partout sur terre », explique le sismologue, avec parfois des phénomènes plus importants dans la vallée de Lubaye (Paca) où l’essaim a duré près de huit mois, ou encore dans la vallée de la Maurienne, dans les Alpes françaises, où l’on recense plus de 5 000 événements détectés par les stations régionales alpines de Résif.