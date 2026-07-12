Un scarabée japonais détecté pour la première fois en Bourgogne-Franche-Comté

C’est une première en Bourgogne-Franche-Comté. La Direction régionale de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt (Draaf) a détecté la présence du scarabé japonais, aussi appelé popillia japonica dans le territoire. L’espèce a été capturée à Écot, le 16 juin, dans un piège près d’un axe routier majeur (lire notre article). Ce piège avait été installé « dans le cadre de la surveillance officielle du territoire vis-à-vis des organismes de quarantaine des végétaux », fait savoir la Draaf. Le scarabée japonais a officiellement été identifié le 22 juin par l’unité entomologique et botanique de l’Anses.

Comment un insecte japonais s’est retrouvé en Bourgogne-Franche-Comté ? La Draaf envisage la piste de l’animal isolé, dit auto-stoppeur. Il serait arrivé via les transports routiers, type camion ou voiture. Pour s’assurer que cette piste est la bonne, le nombre de pièges dans la zone a été renforcé. À cela s’ajoutent des mesures de prospection menées par la Draaf.