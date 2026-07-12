Un scarabée japonais détecté pour la première fois en Bourgogne-Franche-Comté

Un scarabée japonais, aussi appelé poila japonica.
Le premier scarabée japonais de Bourgogne-Franche-Comté a été détecté à Écot. | © Pixabay - rfotostock

La Draaf a fait une drôle de découverte à Écot. Un scarabée japonais a été capturé, une première en Bourgogne-Franche-Comté.

C’est une première en Bourgogne-Franche-Comté. La Direction régionale de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt (Draaf) a détecté la présence du scarabé japonais, aussi appelé popillia japonica dans le territoire. L’espèce a été capturée à Écot, le 16 juin, dans un piège près d’un axe routier majeur (lire notre article). Ce piège avait été installé « dans le cadre de la surveillance officielle du territoire vis-à-vis des organismes de quarantaine des végétaux », fait savoir la Draaf. Le scarabée japonais a officiellement été identifié le 22 juin par l’unité entomologique et botanique de l’Anses. 

Comment un insecte japonais s’est retrouvé en Bourgogne-Franche-Comté ? La Draaf envisage la piste de l’animal isolé, dit auto-stoppeur. Il serait arrivé via les transports routiers, type camion ou voiture. Pour s’assurer que cette piste est la bonne, le nombre de pièges dans la zone a été renforcé. À cela s’ajoutent des mesures de prospection menées par la Draaf.

Un insecte déjà installé en Suisse et Italie

La présence de cet insecte en Bourgogne-Franche-Comté est particulièrement surveillée. Et pour cause, « le popillia japonica est un petit scarabée classé comme organisme de quarantaine prioritaire au titre de la réglementation européenne, avec une obligation de surveillance et de lutte en raison de sa nuisibilité importante », développe la Draaf. Il s’attaque à plus de 300 espèces de plantes, passant de la vigne aux arbres fruitiers ou encore au gazon et au maïs.  

Même s’il est présent en Suisse depuis 2017 et en Italie depuis 2014, il a été détecté pour la première fois en France en été 2025. Pour éviter tout risque de prolifération, un plan de surveillance est mis en place en Bourgogne-Franche-Comté depuis 2021. Il cible notamment les principales voies de communications avec la Suisse et l’Italie.

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