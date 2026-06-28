Le félin « a été jugé apte à sa réinsertion dans le milieu naturel et a été relâché en Moselle », dans les Vosges du nord, a indiqué dans un communiqué la préfète de Bourgogne-Franche-Comté, qui coordonne le Plan national d’actions (PNA) dédié au lynx. L’animal à la fourrure dorée tachetée de noir et aux oreilles surmontées de pinceaux de poils avait été recueilli l’automne dernier alors qu’il se trouvait « en état de détresse ». Il a ensuite été pris en charge par le centre de soins du Gorna, à Neuwiller-lès-Saverne (Bas-Rhin).