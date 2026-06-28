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Une jeune lynx relâchée dans le massif des Vosges, une « première »

Une centaine de lynx vivent à l'état sauvage en France.
Une jeune lynx a été relâchée dans le massif des Vosges. | ©Markus Wittmann de Pixabay

Une jeune femelle lynx boréal a été remise en liberté dans le massif des Vosges, une "première" dans ce secteur où l'espèce, menacée et strictement protégée, décline et ne compte qu'une dizaine d'individus, a annoncé vendredi la préfecture.

(AFP)

Le félin « a été jugé apte à sa réinsertion dans le milieu naturel et a été relâché en Moselle », dans les Vosges du nord, a indiqué dans un communiqué la préfète de Bourgogne-Franche-Comté, qui coordonne le Plan national d’actions (PNA) dédié au lynx. L’animal à la fourrure dorée tachetée de noir et aux oreilles surmontées de pinceaux de poils avait été recueilli l’automne dernier alors qu’il se trouvait « en état de détresse ». Il a ensuite été pris en charge par le centre de soins du Gorna, à Neuwiller-lès-Saverne (Bas-Rhin).

Avant d’être relâchée, la jeune femelle a été équipée d’un collier émetteur pour « garantir sa sécurité et collecter des informations sur sa réinsertion et sa bonne réadaptation au milieu naturel ». D’après le PNA lancé par le ministère de l’Écologie en 2022 pour rétablir l’espèce dans « un état de conservation favorable », le lynx avait été réintroduit dans le massif des Vosges dans les années 1980, mais cette population a ensuite « décliné de façon dramatique ».

150 à 200 lynx en liberté en France

On compte entre 150 et 200 lynx en France – dont environ 150 dans le massif du Jura où la population est stable, une dizaine dans les Vosges et le reste dans les Alpes. Le lynx boréal est une espèce strictement protégée au niveau international et national. Il est particulièrement menacé par les collisions routières et le braconnage, qui représentent à eux seuls plus de 80 % de la mortalité.

L’extension géographique est un enjeu majeur de la préservation de cette espèce, selon la préfecture de Bourgogne-Franche-Comté. Cinq autres lynx ont été relâchés au printemps dans le massif du Jura, par le centre Athénas, spécialisé dans la sauvegarde du plus grand félin sauvage d’Europe.

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