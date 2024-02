Pays de Montbéliard : le lynx, un prédateur «bien implanté»

« Le lynx est très discret par son attitude », explique Walter Berthinier, technicien de l’environnement à l’office français de la biodiversité (OFB) du Doubs. Et Walter Berthinier est catégorique : le lynx (retrouvez tous nos articles) n’est pas dangereux pour l’homme. Premier jalon posé. «Il ne bouge pas à partir du moment où il ne sent pas le danger, en général quand on le voit c’est qu’il est au repos», assure-t-il. C’est un animal avec un tempérament assez calme. « Même nous, lorsque nous faisons des prospections, nous en voyons. Et ils ne fuient pas.»

L’espèce humaine, par contre, peut représenter un danger pour ces prédateurs. Leur médiatisation leur donne plus de visibilité aux yeux du grand public. Ce technicien de l’environnement raconte que «le problème c’est le dérangement», surtout durant la période de fin d’hiver quand les petits naissent.

De plus, une concurrence peut être créée entre le monde de la chasse et cette espèce protégée car le lynx mange en moyenne 60 à 70 chevreuils par an. Celle-ci peut entraîner à des braconnages même si Walter Berthinier assure « qu’il n’y en a pas beaucoup, il ne faut pas non plus exagérer ».