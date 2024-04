Un peu de Sahara en Bourgogne-Franche-Comté

Le panache de poussières sahariennes est arrivé par le sud en fin de journée, vendredi 29 mars. La station de Dole a été la première de la région à enregistrer de fortes concentrations, suivie par celle de Champforgeuil, près de Chalon-sur-Saône, dans la nuit. En quelques heures, les stations de la Côte d’Or et du Doubs, ainsi que dans le Morvan, étaient toutes concernées. Le lendemain matin, samedi 30 mars, la plupart des stations de Saône-et-Loire, du Jura, du Doubs et de Côte d’Or mesuraient encore des concentrations en particules PM10 très élevées. Ce n’est que plus tard dans la journée que le panache s’échappait au Nord Est de la région, provoquant cette fois-ci une hausse des niveaux en Haute-Saône et sur la zone de Belfort-Montbéliard.