Un air sain chez soi : pourquoi et comment bien ventiler son logement

Pour garantir un confort thermique et une bonne gestion de l’humidité, nos logements sont de plus en plus étanches à l’air grâce à des isolants performants. Or, une meilleure isolation réduit les échanges d’air naturels, rendant le renouvellement de l’air plus difficile et favorisant l’accumulation de polluants intérieurs. C’est pourquoi ventilation et isolation sont étroitement liées et doivent être pensées ensemble.

L’étanchéité à l’air est souvent renforcée par des freins-vapeur, placés entre l’isolant et le mur intérieur, qui limitent les transferts d’humidité tout en permettant une certaine respiration des matériaux. Leur nature varie selon le climat et l’altitude, et ils contribuent à optimiser les performances thermiques de l’isolant. Toutefois, contrairement à une idée reçue, une isolation efficace ne dispense pas d’une ventilation performante : l’air intérieur ne se renouvelle pas spontanément et peut devenir plus pollué s’il n’est pas évacué régulièrement.

Sans ventilation adaptée, une maison bien isolée risque de voir apparaître de la condensation et des moisissures, notamment entre l’isolant et les parois intérieures. À l’inverse, une ventilation mécanique seule ne suffit pas : dans un logement mal isolé, elle peut accentuer les pertes de chaleur et entraîner une surconsommation énergétique.

Une ventilation maîtrisée et une isolation performante forment donc un équilibre essentiel pour garantir un air sain, préserver le bâti et optimiser le confort des occupants.