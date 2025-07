Sur la ligne Belfort-Delle, le train diesel de la discorde

« J’ai décidé de dénoncer un scandale ! » Dans son bureau qui fait face au fronton de l’église Saint-Just, au premier étage de la mairie de Danjoutin, le maire écologiste Emmanuel Formet ne décolère pas. Depuis un an, il sollicite SNCF Voyageur, qui exploite la ligne, et le conseil régional Bourgogne-Franche-Comté, en charge du réseau TER, pour comprendre ce choix. Et les courriers de réponse à ses demandes, que Le Trois a pu consulter, sont loin de le satisfaire. « C’est très limite », déplore-t-il.

« On me répond que les motrices électriques sont en maintenance, sans me donner plus d’informations », regrettent-ils. Dans son courrier, le directeur de la communication de SNCF Voyageurs Bourgogne-Franche-Comté avance même un argument écologique… « En termes de bilan carbone, les trajets sont courts donc peu de gaz à effet de serre, ce qui représente un avantage environnemental non négligeable », écrit-il. « Ça m’a fait bondir ! avoue Emmanuel Formet. Écrire ce genre de choses en 2025 est inadmissible. »

Si SNCF Voyageurs justifie l’absence des trains par une opération de maintenance, la structure indique aussi que ce train diesel doit circuler pendant « plusieurs années ». L’édile s’étonne du temps de maintenance nécessaire pour un train… Il déplore aussi que le train ne soit pas accessible aux personnes en fauteuil (notre article). Elles doivent appeler un numéro d’assistance pour obtenir un taxi, indique une pancarte sur le quai. Le maire d’ajouter : « Et ils me disent que le train a été bien étudié pour garantir le confort et la sécurité des passagers… »