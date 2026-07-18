Sécheresse : le département du Doubs placé en état de « crise »

Abri du rocher des Pêcheurs, à Villers-le-Lac.
Abri du rocher des Pêcheurs, à Villers-le-Lac. | ©CC BY-SA 4.0 Deed – illustration

Le plus haut niveau d’alerte a été acté dans le département du Doubs. La préfecture vient de placer le territoire en situation de « crise sécheresse ». Les restrictions s'intensifient.

L’aggravation de la situation hydrologique pousse les autorités à enclencher le niveau « crise » pour la sécheresse, dans le département du Doubs ; c’est le niveau 3 sur une échelle de 3. « Les rares précipitations et les tendances météorologiques des prochains jours ne suffiront pas à améliorer la situation actuelle », indique la préfecture dans un communiqué de presse. ; de premières mesures avaient été prises début juillet.

Des communes sont aussi alimentées par des camions citernes (lire notre article) et « les interconnexions des réseaux d’eau potable sont de plus en plus importantes du fait de tarissement de petites sources sur l’ensemble du territoire ».

Avec ce classement, le préfet peut renforcer les mesures de restriction, qui concernent l’ensemble des usagers : particuliers, agriculteurs, industries, collectivités… « Il est, entre autres, désormais interdit d’arroser les espaces verts, de remplir sa piscine, ou encore de laver son véhicule dans des stations de lavage même économes en eau ; seules les stations de lavage autonomes en eau sont autorisées à fonctionner. Les acteurs économiques doivent également réduire leur consommation en eau (- 80 % pour les golfs, – 20 % pour les activités industrielles consommant plus de 7 000 m³/an). L’irrigation agricole par aspersion est également encadrée pour éviter tout arrosage en journée », détaille le communiqué.

Plaquette 2026 relative aux mesures de restriction d'eau selon les niveaux d'alerte de la sécheresse.
Plaquette 2026 relative aux mesures de restriction d'eau selon les niveaux d'alerte de la sécheresse. | ©préfecture du Doubs

Arroser les potagers de 20h à 8h

L’arrosage des potagers reste possible sous réserve que cela soit fait en dehors des périodes les plus chaudes (interdit entre 8 h et 20 h). Il est rappelé tout l’intérêt des dispositifs permettant de limiter la consommation d’eau tels que les équipements de goutte-à-goutte. Pour rappel, l’eau de pluie n’est pas soumise à restriction, mais son utilisation à des fins d’arrosage doit être réalisée aux heures les moins chaudes, soit entre 20 h et 8 h.

« Afin de s’assurer de la bonne mise en œuvre de ces mesures de restrictions, des contrôles seront effectués », avertit la préfecture.

  • Vous pouvez également consulter le site VigiEau pour connaître les mesures qui s’appliquent : https://vigieau.gouv.fr/.

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