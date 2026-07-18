Sécheresse : le département du Doubs placé en état de « crise »

L’aggravation de la situation hydrologique pousse les autorités à enclencher le niveau « crise » pour la sécheresse, dans le département du Doubs ; c’est le niveau 3 sur une échelle de 3. « Les rares précipitations et les tendances météorologiques des prochains jours ne suffiront pas à améliorer la situation actuelle », indique la préfecture dans un communiqué de presse. ; de premières mesures avaient été prises début juillet.

Des communes sont aussi alimentées par des camions citernes (lire notre article) et « les interconnexions des réseaux d’eau potable sont de plus en plus importantes du fait de tarissement de petites sources sur l’ensemble du territoire ».

Avec ce classement, le préfet peut renforcer les mesures de restriction, qui concernent l’ensemble des usagers : particuliers, agriculteurs, industries, collectivités… « Il est, entre autres, désormais interdit d’arroser les espaces verts, de remplir sa piscine, ou encore de laver son véhicule dans des stations de lavage même économes en eau ; seules les stations de lavage autonomes en eau sont autorisées à fonctionner. Les acteurs économiques doivent également réduire leur consommation en eau (- 80 % pour les golfs, – 20 % pour les activités industrielles consommant plus de 7 000 m³/an). L’irrigation agricole par aspersion est également encadrée pour éviter tout arrosage en journée », détaille le communiqué.