Le Doubs renforce son alerte sécheresse, Belfort interdit les feux

« Le département du Doubs, placé en « Alerte sécheresse » le 18 juin 2026, continue de voir le niveau de ses nappes et rivières baisser fortement au regard de l’absence de pluie et de la semaine caniculaire actuelle, indique la préfecture du Doubs dans un communiqué. Les rivières des massifs de notre département sont plus vulnérables à ces événements climatiques extrêmes. L’alimentation en eau en camion-citerne de quelques communes sur le nord Franche-Comté et dans le Pays de Maiche doit se poursuivre pour faire face à un tarissement des petites sources karstiques.

Le Doubs en aval de ses pertes vers la Loue est à sec depuis plus de deux semaines. Par ailleurs, d’autres secteurs connaissent des assecs impactant la vie aquatique. Face à cette situation, et afin de préserver la ressource en eau, Rémi Bastille, préfet du Doubs, a décidé de placer une partie du département en « Alerte renforcée » sécheresse ». Ce niveau entraîne l’application de mesures de restriction des usages de l’eau sur la haute-chaîne et le plateau calcaire à partir d’aujourd’hui.

Ces restrictions concernent l’ensemble des usagers : particuliers, collectivités, industries, et agriculteurs. »

De son côté, ,en raison du risque important de feux de forêt en cette fin de semaine , le préfet du Territoire de Belfort a pris un arrêté portant interdiction temporaire de spectacles pyrotechniques, de tir de feux d’artifices et de feux festifs jusqu’à la fin de la vigilance rouge canicule.

Consultez ci-dessous les arrêtés du préfet du Doubs et du préfet du Territoire de Belfort.