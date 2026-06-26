PUB

Le Doubs renforce son alerte sécheresse, Belfort interdit les feux

L'étiage de la Savoureuse est très bas en septembre 2020.
Avec la canicule, la sécheresse s'accentue rapidement dans la région. | illustration @ Le Trois

Le préfet du Doubs vient de renforcer les mesures de restriction de d’usage de l’eau et passe en « Alerte renforcée » pour la sécheresse. Le préfet du Territoire de Belfort interdit les feux festifs.

« Le département du Doubs, placé en « Alerte sécheresse » le 18 juin 2026, continue de voir le niveau de ses nappes et rivières baisser fortement au regard de l’absence de pluie et de la semaine caniculaire actuelle, indique la préfecture du Doubs dans un communiqué. Les rivières des massifs de notre département sont plus vulnérables à ces événements climatiques extrêmes. L’alimentation en eau en camion-citerne de quelques communes sur le nord Franche-Comté et dans le Pays de Maiche doit se poursuivre pour faire face à un tarissement des petites sources karstiques.
Le Doubs en aval de ses pertes vers la Loue est à sec depuis plus de deux semaines. Par ailleurs, d’autres secteurs connaissent des assecs impactant la vie aquatique. Face à cette situation, et afin de préserver la ressource en eau, Rémi Bastille, préfet du Doubs, a décidé de placer une partie du département en « Alerte renforcée » sécheresse ». Ce niveau entraîne l’application de mesures de restriction des usages de l’eau sur la haute-chaîne et le plateau calcaire à partir d’aujourd’hui.
Ces restrictions concernent l’ensemble des usagers : particuliers, collectivités, industries, et agriculteurs. »

De son côté, ,en raison du risque important de feux de forêt en cette fin de semaine , le préfet du Territoire de Belfort a pris un arrêté portant interdiction temporaire de spectacles pyrotechniques, de tir de feux d’artifices et de feux festifs jusqu’à la fin de la vigilance rouge canicule.

Consultez ci-dessous les arrêtés du préfet du Doubs et du préfet du Territoire de Belfort.

Nos derniers articles

Louis Thibault et Antoine Gibert en train de réaliser des plans pour un design d'un meuble.

GALT, un studio spécialisé dans le design des objets de déco

Louis Thibault et Antoine Gibert ont créé la société GALT, en août 2025. Ils ont remporté le prix "Service" du concours 2026 de BGE Bourgogne-Franche-Comté. Elle accompagne artisan et fabricant dans le design de mobilier et d'objet de décoration.
Le festival Rencontres & Racines 2020 est annulé, dans le cadre de la crise liée au nouveau coronavirus.

Audincourt : Rencontres & Racines maintenu, la bière limitée, l’alcool fort interdit

Le festival Rencontres & Racines, organisé vendredi 26, samedi 27 et dimanche 28 juin, est maintenu, malgré l'alerte rouge canicule, annonce la mairie d'Audincourt. Un dispositif exceptionnel est mis en place. L'alcool fort est interdit et la bière limitée.
Christophe Beck est au studio en enregistrement

Ici Belfort-Montbéliard revient sur l’affaire Nasica avec un podcast

Ici Belfort-Montbéliard présente deux podcasts sur l’affaire Nasica, qui a bouleversé Belfort en 2010. Le journaliste Christophe Beck retrace l’enquête et le procès au travers d’un récit sorti ce mardi 23 juin.

Découvrez aussi

Accédez rapidement à une sélection d’articles locaux, proche de chez vous dans le Nord Franche-Comté

Derniers articles
Politique
Économie & Social
Société
Environnement
Culture
Dossiers de la rédaction
letrois articles

Soutenez Le Trois

Aidez-nous à installer et développer un site d’informations en accès gratuit dans le nord Franche-Comté! Letrois.info vous propose de l’info locale de qualité pour vous aider à comprendre les grands enjeux de la région de Belfort-Montbéliard-Héricourt, qui constitue un bassin économique et un bassin de vie au-delà des frontières administratives.

Ok, je donne tous les mois
Ok, je donne une seule fois

Le saviez-vous ?
Votre don est défiscalisable à hauteur de 66%.
En savoir plus

PUB

Newsletter

Recevez par email les principales
actualités du nord Franche-Comté,
ainsi que l’information « À la Une » à ne surtout pas manquer !

Vous pouvez vous désinscrire à tout moment. Pour en savoir plus, consultez la page des données personnelles

Proche de chez moi

Retrouvez les derniers articles en lien avec votre commune

Belfort
Héricourt
Delle
Montbéliard
Audincourt
Sochaux
Sélectionner ma commune

Partout avec moi

Téléchargez notre application sur votre smartphone et restez informé !

Téléchargez l'app

Petites annonces immobilières

Toutes les annonces de nos agences partenaires

97 Appartements6 Immeubles58 Maisons8 Terrains
Annonces immobilières

Kiosque

Retrouvez tous les hors-séries de la rédaction autour du nord Franche-Comté.
Emplois, immobilier, industrie… tous les sujets qui vous concernent !

Accéder au kiosque
Nouveau

Agenda

Retrouvez l’agenda des sorties, des animations, des spectacles, des expositions, des fêtes et des manifestations sportives dans le nord Franche-Comté.

Territoire de Belfort
Haute-Saône
Doubs
Tout l'agenda NFC