Haut Doubs : en pleine sécheresse, la rivière a disparu

Au-delà des répercussions sur les paysages et la biodiversité, la sécheresse a de nombreuses conséquences, à commencer par des perturbations sur l’alimentation en eau des habitants et entreprises. A Maisons-Du-Bois-Lièvremont, Olivier Masson surveille attentivement le niveau des réservoirs depuis plusieurs semaines, pour éviter les coupures.

« Ça s’est joué à rien. A trois heures près, la fromagerie n’aurait pas pu travailler, si on ne s’était pas aperçu » d’une baisse des niveaux, confie ce cantonnier, qui garde constamment un œil sur les alarmes de son téléphone, et vient très régulièrement relever les compteurs, y compris la nuit et les week-ends.

« Il faut jouer avec les vannes pour que tout le monde soit alimenté ; c’est un métier », sourit-il. « Et quand on est vraiment à ras, qu’on ne peut plus, on rachète de l’eau à la commune de Dommartin », à un peu plus de 10 km. « On l’a fait la semaine dernière, mais on n’aime pas trop ça, et eux non plus, parce qu’ils sont limite, limite ».

Un peu plus haut, près de Maîche, il a fallu trouver d’autres solutions : les communes de Montjoie-le-Château, Fleurey et Cour-Saint-Maurice sont alimentées en eau par des camions-citernes de 30 mètres cubes depuis deux semaines. « Jusqu’ici ça tient : personne n’a manqué. Mais c’est une situation d’urgence », concède Anthony Mérique, vice-président de la communauté de communes, chargé de l’eau.

« C’est Veolia, le délégataire, qui fait tourner les camions. Mais le coût est pour nous, 300 euros par camion. Je peux vous dire que ça chiffre vite. Et si ça continue, il y aura d’autres communes touchées ; il faudra trouver d’autres transporteurs ».

Parallèlement à cette hausse des charges, les communes craignent également une baisse de leurs revenus liés à l’exploitation des forêts : la sécheresse favorise le développement des scolytes, un insecte qui fait des ravages sur le pin et l’épicéa. » Ça faisait quelques années qu’on avait moins de dégâts, mais avec une année comme celle-ci, on a peur que ça reparte, s’inquiète Anthony Mérique. Et on ne pourra le voir qu’au printemps prochain ».