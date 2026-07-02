Sécheresse : des mesures de restriction d’eau dans le Territoire de Belfort

Le Territoire de Belfort passe en alerte renforcée sécheresse. Face aux fortes chaleurs de ces dernières semaines et à des précipitations insuffisantes, le préfet a décidé de renforcer les mesures de restriction sur l’ensemble du département. « Les quelques averses qui viennent de se produire, avec des intensités et des répartitions très variables, ne suffiront pas à soulager durablement la végétation et les milieux aquatiques, et à humidifier les sols », note la préfecture du Territoire de Belfort dans son communiqué de presse.

Cette décision intervient alors que les cours d’eau restent sous pression et que certaines collectivités ont déjà dû adapter leur approvisionnement en eau potable. Grand Belfort utilise notamment davantage le captage de Mathay, dans le Doubs.