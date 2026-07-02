Sécheresse : des mesures de restriction d’eau dans le Territoire de Belfort

Le Territoire de Belfort passe en alerte renforcée sécheresse. Face aux fortes chaleurs de ces dernières semaines et à des précipitations insuffisantes, le préfet a décidé de renforcer les mesures de restriction sur l’ensemble du département. « Les quelques averses qui viennent de se produire, avec des intensités et des répartitions très variables, ne suffiront pas à soulager durablement la végétation et les milieux aquatiques, et à humidifier les sols », note la préfecture du Territoire de Belfort dans son communiqué de presse.
Cette décision intervient alors que les cours d’eau restent sous pression et que certaines collectivités ont déjà dû adapter leur approvisionnement en eau potable. Grand Belfort utilise notamment davantage le captage de Mathay, dans le Doubs.
Avec le niveau 2 sécheresse, des restrictions sur l'usage de l'eau
Concrètement, plusieurs usages sont désormais interdits ou limités :
- L’arrosage des pelouses et massifs fleuris n’est plus autorisé, sauf utilisation d’un système de goutte-à-goutte ;
- Le nettoyage des façades, toitures et surfaces imperméabilisées est soumis à autorisation et n’est possible que si les travaux ont été programmés et sont réalisés par une entreprise professionnelle ;
- L’arrosage des terrains de sport qui ne sont pas à enjeux nationaux n’est plus autorisé ;
- Les vidanges ou remplissages des piscines publiques ne sont plus autorisés sauf avis de l’ARS ;
- Restrictions d’usage de l’eau pour les golfs ;
- Limitation des prélèvements pour les industriels ;
- Irrigation en goutte-à-goutte limitée par horaires ;
- Report des travaux en cours d’eau ou de gestion des systèmes d’eau.
Les bons gestes
- Constituer des réserves d’eau de pluie pour arroser le potager ; pailler les plants préserve l’humidité ;
- Réutiliser les eaux de rinçage de fruits et légumes pour l’arrosage de vos plantes ;
- Privilégier les douches aux bains ;
- Ne pas laisser couler l’eau lors du lavage des mains ou des dents ;
- Installer des équipements sanitaires économes en eau ;
- Réparer toute fuite d’eau sans tarder ;
- Lancer les lave-linge et lave-vaisselle lorsqu’ils sont pleins.