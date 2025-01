Qualité de l’air : les bonnes (ré)solutions

La qualité de l’air est une priorité pour l’Union européenne. La directive 2024/2881, adoptée le 23 octobre 2024, marque une étape majeure dans la lutte contre la pollution. Elle vise à atteindre l’objectif « zéro pollution » en fixant des niveaux de qualité de l’air non nocifs pour la santé humaine, les écosystèmes et la biodiversité et ainsi contribuer à réduire de près de 75% les décès prématurés liés à la pollution de l’air.

Les principales dispositions de cette directive incluent :

La réduction progressive des concentrations maximales admissibles pour les polluants clés.

La responsabilisation des États membres via des plans d’action locaux adaptés.

Un suivi renforcé et des sanctions en cas de non-respect des obligations.

Cette directive encourage également la sensibilisation du public et l’adoption de comportements plus respectueux de l’environnement. Elle constitue une opportunité majeure pour protéger les populations vulnérables et restaurer des écosystèmes endommagés.

La France dispose désormais de 2 ans pour intégrer ces nouvelles obligations dans son droit national.