Préparez votre gîte à abeille solitaire en février

Article rédigé par L’Agence Régionale de la Biodiversité Bourgogne-Franche-Comté, établissement public de coopération environnementale– PARTENARIAT
La journée des solitudes du 23 janvier est l ’occasion de changer notre regard sur ce mot souvent associé à l’isolement. Dans la nature aussi, certaines espèces vivent seules… et elles jouent un rôle important et ne sont pas malheureuses pour autant. C’est le cas des abeilles solitaires, discrètes mais indispensables au bon fonctionnement des écosystèmes.
Les abeilles solitaires en chiffres
Contrairement à l’abeille domestique, l’abeille solitaire ne vit pas en ruche et ne produit pas de miel. Dans 80 % des cas, les abeilles agissent seules : la femelle construit son nid, récolte pollen et nectar, et assure la survie de sa descendance sans reine ni ouvrières. Douces et peu agressives, ces abeilles sauvages pollinisent de nombreuses plantes, y compris celles délaissées par les abeilles domestiques, rendant leur action particulièrement efficace.
On recense plus de 1 000 espèces d’abeilles sauvages en France dont plus de 300 observées en BFC, réparties en différentes familles et modes de vie. Certaines nichent dans le sol, d’autres dans le bois, les tiges creuses, les coquilles d’escargots ou même des cavités artificielles. Des espèces précoces, comme les Osmies, sont actives dès le début du printemps, participent grandement à la pollinisation des arbres fruitiers.
Des abeilles menacées
Pourtant, pesticides, disparition des fleurs sauvages, urbanisation et changement climatique fragilisent fortement ces pollinisatrices. Chacun peut agir : préserver des zones fleuries, pratiquer des fauches tardives, limiter les traitements chimiques ou installer des nichoirs adaptés. Même solitaires, ces abeilles ont besoin de nous. Protéger leur diversité, c’est préserver notre avenir alimentaire.
Agir pour les abeilles solitaires
Chacun peut agir pour inverser la tendance ! Dans votre jardin, sur votre balcon, ou même en ville.
4 exemples d’actions favorables aux abeilles solitaires :
- Augmenter les sources de nectar et de pollen. Laisser pousser les fleurs sauvages. En les groupant (un mètre carré minimum), vous pourrez faire profiter les abeilles d’un véritable festin, et vous leur donnerez une bonne raison de rester dans les parages.
- Faucher plutôt que tondre, et laisser des îlots en libre évolution. Laisser un coin du jardin sauvage, retarder le moment où vous allez tondre votre pelouse au printemps, pour leur laisser savourer les fleurs de trèfles, les boutons d’or, et toutes les petites fleurs qui poussent en abondance d’un bout à l’autre du pays. La floraison des mauvaises herbes, avant l’ouverture des arbres fruitiers, étant une précieuse source de nourriture pour elles, il est utile d’ensemencer des fleurs sauvages.
- Donner un toit aux abeilles solitaires « hors-sol » . Pour réussir à maintenir une belle population d’abeilles sauvages dans votre jardin, il y a des détails à ne surtout pas négliger. Les abeilles solitaires, de la famille des Megachilidae, cherchent des cavités hors-sol. Leurs nichoirs sont très basiques : il s’agit uniquement d’une série de tunnels, costauds, solides, parfaitement protégés pour résister à la pluie et aux changements de températures extrêmes. Installez- le dès le mois de février car la petite ermite est précoce dans la recherche d’un trou pour pondre.
- Observer et partager ses observations en ligne, sur l’application SPIPOLL. Vous souhaitez participer à l’amélioration des connaissances sur les pollinisateurs ? Projet de sciences participatives qui s’adresse à tous, le SPIPOLL a pour but d’étudier les réseaux de pollinisation, c’est à dire les interactions complexes entre plantes et insectes, mais aussi entre les visiteurs des fleurs eux-mêmes. Vous avez un appareil photo numérique, vous aimez les insectes et vous êtes soucieux de la biodiversité ? À vos marques, prêt, photographiez ! https://www.spipoll.org/
En savoir plus
Sources : Vigienature : mini_guide_abeille_sauvage
Liens utiles :
https://www.salamandre.org/une-activite/offrez-un-nid-a-votre-abeille-solitaire/
Vous souhaitez comprendre mieux les statuts des espèces en Bourgogne-Franche-Comté
Page indicateurs statuts des espèces de l’Observatoire Régional de la Biodiversité :
https://www.arb-bfc.fr/content/uploads/2024/08/fiche-synthese-indicateur-orb-statuts.pdf
Rendez-vous sur pour en savoir plus : https://www.arb-bfc.fr/