Préparez votre gîte à abeille solitaire en février

Contrairement à l’abeille domestique, l’abeille solitaire ne vit pas en ruche et ne produit pas de miel. Dans 80 % des cas, les abeilles agissent seules : la femelle construit son nid, récolte pollen et nectar, et assure la survie de sa descendance sans reine ni ouvrières. Douces et peu agressives, ces abeilles sauvages pollinisent de nombreuses plantes, y compris celles délaissées par les abeilles domestiques, rendant leur action particulièrement efficace.

On recense plus de 1 000 espèces d’abeilles sauvages en France dont plus de 300 observées en BFC, réparties en différentes familles et modes de vie. Certaines nichent dans le sol, d’autres dans le bois, les tiges creuses, les coquilles d’escargots ou même des cavités artificielles. Des espèces précoces, comme les Osmies, sont actives dès le début du printemps, participent grandement à la pollinisation des arbres fruitiers.

Des abeilles menacées

Pourtant, pesticides, disparition des fleurs sauvages, urbanisation et changement climatique fragilisent fortement ces pollinisatrices. Chacun peut agir : préserver des zones fleuries, pratiquer des fauches tardives, limiter les traitements chimiques ou installer des nichoirs adaptés. Même solitaires, ces abeilles ont besoin de nous. Protéger leur diversité, c’est préserver notre avenir alimentaire.