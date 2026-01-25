Préparez votre gîte à abeille solitaire en février

Une osmie rousse
Une osmie rousse | ©Revilo Lessen
Partenariat

L’Agence Régionale de la Biodiversité Bourgogne-Franche-Comté encourage les multiples actions de préservation des milieux, des espèces et de leurs interactions... Elle vous donne des pistes pour mieux comprendre notre lien à la nature et devenir ensemble des acteurs de sa préservation. En 2024, son outil l’Observatoire Régional de la Biodiversité de Bourgogne-Franche-Comté fait état de 1 978 espèces menacées : au moins 10% des espèces recensées en région.

Article rédigé par L’Agence Régionale de la Biodiversité Bourgogne-Franche-Comté, établissement public de coopération environnementale– PARTENARIAT

La journée des solitudes du 23 janvier est l ’occasion de changer notre regard sur ce mot souvent associé à l’isolement. Dans la nature aussi, certaines espèces vivent seules… et elles jouent un rôle important et ne sont pas malheureuses pour autant. C’est le cas des abeilles solitaires, discrètes mais indispensables au bon fonctionnement des écosystèmes.

Les abeilles solitaires en chiffres

Contrairement à l’abeille domestique, l’abeille solitaire ne vit pas en ruche et ne produit pas de miel. Dans 80 % des cas, les abeilles agissent seules : la femelle construit son nid, récolte pollen et nectar, et assure la survie de sa descendance sans reine ni ouvrières. Douces et peu agressives, ces abeilles sauvages pollinisent de nombreuses plantes, y compris celles délaissées par les abeilles domestiques, rendant leur action particulièrement efficace.
On recense plus de 1 000 espèces d’abeilles sauvages en France dont plus de 300 observées en BFC, réparties en différentes familles et modes de vie. Certaines nichent dans le sol, d’autres dans le bois, les tiges creuses, les coquilles d’escargots ou même des cavités artificielles. Des espèces précoces, comme les Osmies, sont actives dès le début du printemps, participent grandement à la pollinisation des arbres fruitiers.
Des abeilles menacées
Pourtant, pesticides, disparition des fleurs sauvages, urbanisation et changement climatique fragilisent fortement ces pollinisatrices. Chacun peut agir : préserver des zones fleuries, pratiquer des fauches tardives, limiter les traitements chimiques ou installer des nichoirs adaptés. Même solitaires, ces abeilles ont besoin de nous. Protéger leur diversité, c’est préserver notre avenir alimentaire.

Agir pour les abeilles solitaires


Chacun peut agir pour inverser la tendance ! Dans votre jardin, sur votre balcon, ou même en ville.
4 exemples d’actions favorables aux abeilles solitaires :

  1. Augmenter les sources de nectar et de pollen. Laisser pousser les fleurs sauvages. En les groupant (un mètre carré minimum), vous pourrez faire profiter les abeilles d’un véritable festin, et vous leur donnerez une bonne raison de rester dans les parages.
  2. Faucher plutôt que tondre, et laisser des îlots en libre évolution. Laisser un coin du jardin sauvage, retarder le moment où vous allez tondre votre pelouse au printemps, pour leur laisser savourer les fleurs de trèfles, les boutons d’or, et toutes les petites fleurs qui poussent en abondance d’un bout à l’autre du pays. La floraison des mauvaises herbes, avant l’ouverture des arbres fruitiers, étant une précieuse source de nourriture pour elles, il est utile d’ensemencer des fleurs sauvages.
  3. Donner un toit aux abeilles solitaires « hors-sol » . Pour réussir à maintenir une belle population d’abeilles sauvages dans votre jardin, il y a des détails à ne surtout pas négliger. Les abeilles solitaires, de la famille des Megachilidae, cherchent des cavités hors-sol. Leurs nichoirs sont très basiques : il s’agit uniquement d’une série de tunnels, costauds, solides, parfaitement protégés pour résister à la pluie et aux changements de températures extrêmes. Installez- le dès le mois de février car la petite ermite est précoce dans la recherche d’un trou pour pondre.
  4. Observer et partager ses observations en ligne, sur l’application SPIPOLL. Vous souhaitez participer à l’amélioration des connaissances sur les pollinisateurs ? Projet de sciences participatives qui s’adresse à tous, le SPIPOLL a pour but d’étudier les réseaux de pollinisation, c’est à dire les interactions complexes entre plantes et insectes, mais aussi entre les visiteurs des fleurs eux-mêmes. Vous avez un appareil photo numérique, vous aimez les insectes et vous êtes soucieux de la biodiversité ? À vos marques, prêt, photographiez ! https://www.spipoll.org/

En savoir plus

Sources : Vigienature : mini_guide_abeille_sauvage

Liens utiles :
https://www.salamandre.org/une-activite/offrez-un-nid-a-votre-abeille-solitaire/

Vous souhaitez comprendre mieux les statuts des espèces en Bourgogne-Franche-Comté
Page indicateurs statuts des espèces de l’Observatoire Régional de la Biodiversité :
https://www.arb-bfc.fr/content/uploads/2024/08/fiche-synthese-indicateur-orb-statuts.pdf
Rendez-vous sur pour en savoir plus : https://www.arb-bfc.fr/

Nos derniers articles

Jean-Michel Petitjean, président du tribunal de commerce de Belfort - Montbéliard depuis le 23 janvier 2026.

Belfort-Montbéliard : Jean-Michel Petitjean, nouveau président du tribunal de commerce

Jean-Michel Petitjean succède à Christian Reynaud à la présidence du tribunal de commerce de Belfort-Montbéliard. Il a été installé ce vendredi 23 janvier 2026, ainsi que deux nouveaux juges.
,
Clément Calvez, président du FC Sochaux-Montbéliard, devant l'une des baies vitrées du "bungalow" qui donne sur les usines de Stellantis.

Clément Calvez : « Le FC Sochaux va lancer une augmentation de capital »

Où en est le redressement du FC Sochaux-Montbéliard ? Clément Calvez, président du club, explique le chemin parcouru depuis la reprise en 2023 et trace les contours des prochains mois. Une augmentation de capital est en cours de montage pour apporter suffisamment de trésorerie pour les deux prochaines saisons.
Les différents acteurs signent le protocole de protection des enfants témoins d'homicide.

Nord Franche-Comté: unis pour protéger les enfants témoins d’homicides à la maison

Pour accueillir et accompagner les enfants témoins d’homicide, notamment dans le cas de féminicide, les acteurs de la justice et de la santé du nord Franche-Comté ont monté un protocole. Ce jeudi 22 janvier, ce dispositif a été signé à l’hôpital Nord Franche-Comté, lieu où les mineurs seront pris en charge.

Découvrez aussi

Accédez rapidement à une sélection d’articles locaux, proche de chez vous dans le Nord Franche-Comté

Derniers articles
Politique
Économie & Social
Société
Environnement
Culture
Dossiers de la rédaction
letrois articles

Soutenez Le Trois

Aidez-nous à installer et développer un site d’informations en accès gratuit dans le nord Franche-Comté! Letrois.info vous propose de l’info locale de qualité pour vous aider à comprendre les grands enjeux de la région de Belfort-Montbéliard-Héricourt, qui constitue un bassin économique et un bassin de vie au-delà des frontières administratives.

Ok, je donne tous les mois
Ok, je donne une seule fois

Le saviez-vous ?
Votre don est défiscalisable à hauteur de 66%.
En savoir plus

Newsletter

Recevez par email les principales
actualités du nord Franche-Comté,
ainsi que l’information « À la Une » à ne surtout pas manquer !

Vous pouvez vous désinscrire à tout moment. Pour en savoir plus, consultez la page des données personnelles

Proche de chez moi

Retrouvez les derniers articles en lien avec votre commune

Belfort
Héricourt
Delle
Montbéliard
Audincourt
Sochaux
Sélectionner ma commune

Partout avec moi

Téléchargez notre application sur votre smartphone et restez informé !

Téléchargez l'app

Petites annonces immobilières

Toutes les annonces de nos agences partenaires

101 Appartements8 Immeubles52 Maisons16 Terrains
Annonces immobilières

Kiosque

Retrouvez tous les hors-séries de la rédaction autour du nord Franche-Comté.
Emplois, immobilier, industrie… tous les sujets qui vous concernent !

Accéder au kiosque
Nouveau

Agenda

Retrouvez l’agenda des sorties, des animations, des spectacles, des expositions, des fêtes et des manifestations sportives dans le nord Franche-Comté.

Territoire de Belfort
Haute-Saône
Doubs
Tout l'agenda NFC