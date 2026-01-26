PMA va installer des panneaux photovoltaïques sur 19 sites dont l’Axone et le stade Bonal

EDF Renouvelables installe une ferme solaire de 73 000 panneaux photovoltaïques à l'Aéroparc de Fontaine, sur la commune de Reppe. | ©Le Trois – Thibault Quartier
La mise en place de panneaux photovoltaïques sur la toiture du stade Bonal est encore en discussion. | ©Le Trois – Thibault Quartier

Lors du conseil communautaire de Pays de Montbéliard Agglomération (PMA) du 22 janvier, les élus ont validé les dix-neuf sites pouvant accueillir les futurs panneaux photovoltaïques. Trina Solar France System et le groupe Changeons notre Vision de l’Énergie, vont les mettre en place, notamment sur le parking de l’Axone et du stade Bonal.

Ce jeudi 22 janvier, les élus du conseil communautaire de Pays de Montbéliard Agglomération (PMA) ont validé les dix-neuf sites qui disposeront potentiellement d’installations photovoltaïques (lire notre article). L’appel à manifestation a été lancé en février 2025 et PMA avait reçu seize candidatures. Après une série de sélections, deux candidats ont été retenus : « La proposition des candidats Trina Solar France System et du groupe CVE [Changeons notre Vision de l’Énergie, ndlr], ainsi que les réponses apportées par ces derniers sont conformes aux attentes de la collectivité », développe Magali Duvernois, élue en charge de l’environnement et de la transition écologique

L’objectif pour Pays de Montbéliard Agglomération : accélérer la transition écologique sur son territoire. En accumulant les installations des différents sites, la production d’énergie renouvelable va atteindre les 58 MWc. À noter qu’un kilowatt crête correspond en moyenne à trois panneaux solaires standard couvrant une surface d’environ 5 m². 

Des panneaux photovoltaïques sur le parking de l’Axone et du stade Bonal

Le groupe CVE s’occupera de l’installation des panneaux sur le site de l’Axone à Montbéliard. Les parkings P0, P1 et P2 sont concernés. Trina Solar France Systems aura la charge des seize autres sites à retrouver sur la carte ci-dessous (En jaune, les sites où les panneaux seront installés au sol; en bleu avec le « P » blanc, les sites où les panneaux formeront des ombrières sur des parkings). Le dix-neuvième site devrait être la toiture du stade Bonal à Sochaux. Cependant, des études techniques supplémentaires doivent être réalisées pour s’assurer que la mise en place puisse être possible.  

Pour le moment, même si le conseil communautaire valide ces offres, il faut encore que les communes à qui appartiennent certains de ces sites acceptent la mise en place.

Nos derniers articles

Elise Moreau, présidente du Ceser de Bourgogne-Franche-Comté.

Le Ceser de Bourgogne-Franche-Comté ne veut pas disparaitre

Le Ceser, Conseil Economique Social et Environnemental Régional, est la structure consultative des conseils régionaux. Leur existence aujourd’hui obligatoire pourrait devenir optionnelle. La présidente et les élus du Ceser de Bourgogne-Franche-Comté s’opposent à cette perspective.
Un vitrail dans la salle d'audience du palais de justice de Belfort.

Nord Franche-Comté : la Justice réclame le respect, au nom de l’Etat de droit

Trois enceintes judiciaires différentes (le tribunal de commerce et le palais de justice à Belfort ; la cité judiciaire à Montbéliard), trois personnes différentes (une bâtonnière et deux procureurs), mais un même appel au respect de la Justice, de son indépendance, en tant que pilier de l’Etat de droit. La rentrée judiciaire dans le nord Franche-Comté, vendredi 23 janvier, a souligné l’inquiétude du monde judiciaire face aux remises en cause portées par certains politiques, certains médias et par les réseaux sociaux.
Wang Bing avec Martine et Jean-Marc Thérouanne, directeurs du Festival International des Cinémas d’Asie de Vesoul.

Vesoul : plus de 100 films venus de 24 pays au Festival des cinémas d’Asie

Le Fica, Festival international des cinémas d’Asie, débutera le mardi 25 janvier. 30 000 spectateurs sont attendus pour cette édition. Le jury est présidé par le documentariste chinois Wang Bing, qui devra départager les dix-huit films en compétition.

Découvrez aussi

Accédez rapidement à une sélection d’articles locaux, proche de chez vous dans le Nord Franche-Comté

Derniers articles
Politique
Économie & Social
Société
Environnement
Culture
Dossiers de la rédaction
letrois articles

Soutenez Le Trois

Aidez-nous à installer et développer un site d’informations en accès gratuit dans le nord Franche-Comté! Letrois.info vous propose de l’info locale de qualité pour vous aider à comprendre les grands enjeux de la région de Belfort-Montbéliard-Héricourt, qui constitue un bassin économique et un bassin de vie au-delà des frontières administratives.

Ok, je donne tous les mois
Ok, je donne une seule fois

Le saviez-vous ?
Votre don est défiscalisable à hauteur de 66%.
En savoir plus

Newsletter

Recevez par email les principales
actualités du nord Franche-Comté,
ainsi que l’information « À la Une » à ne surtout pas manquer !

Vous pouvez vous désinscrire à tout moment. Pour en savoir plus, consultez la page des données personnelles

Proche de chez moi

Retrouvez les derniers articles en lien avec votre commune

Belfort
Héricourt
Delle
Montbéliard
Audincourt
Sochaux
Sélectionner ma commune

Partout avec moi

Téléchargez notre application sur votre smartphone et restez informé !

Téléchargez l'app

Petites annonces immobilières

Toutes les annonces de nos agences partenaires

101 Appartements8 Immeubles52 Maisons16 Terrains
Annonces immobilières

Kiosque

Retrouvez tous les hors-séries de la rédaction autour du nord Franche-Comté.
Emplois, immobilier, industrie… tous les sujets qui vous concernent !

Accéder au kiosque
Nouveau

Agenda

Retrouvez l’agenda des sorties, des animations, des spectacles, des expositions, des fêtes et des manifestations sportives dans le nord Franche-Comté.

Territoire de Belfort
Haute-Saône
Doubs
Tout l'agenda NFC