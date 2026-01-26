PMA va installer des panneaux photovoltaïques sur 19 sites dont l’Axone et le stade Bonal

Ce jeudi 22 janvier, les élus du conseil communautaire de Pays de Montbéliard Agglomération (PMA) ont validé les dix-neuf sites qui disposeront potentiellement d’installations photovoltaïques (lire notre article). L’appel à manifestation a été lancé en février 2025 et PMA avait reçu seize candidatures. Après une série de sélections, deux candidats ont été retenus : « La proposition des candidats Trina Solar France System et du groupe CVE [Changeons notre Vision de l’Énergie, ndlr], ainsi que les réponses apportées par ces derniers sont conformes aux attentes de la collectivité », développe Magali Duvernois, élue en charge de l’environnement et de la transition écologique.
L’objectif pour Pays de Montbéliard Agglomération : accélérer la transition écologique sur son territoire. En accumulant les installations des différents sites, la production d’énergie renouvelable va atteindre les 58 MWc. À noter qu’un kilowatt crête correspond en moyenne à trois panneaux solaires standard couvrant une surface d’environ 5 m².
Des panneaux photovoltaïques sur le parking de l’Axone et du stade Bonal
Le groupe CVE s’occupera de l’installation des panneaux sur le site de l’Axone à Montbéliard. Les parkings P0, P1 et P2 sont concernés. Trina Solar France Systems aura la charge des seize autres sites à retrouver sur la carte ci-dessous (En jaune, les sites où les panneaux seront installés au sol; en bleu avec le « P » blanc, les sites où les panneaux formeront des ombrières sur des parkings). Le dix-neuvième site devrait être la toiture du stade Bonal à Sochaux. Cependant, des études techniques supplémentaires doivent être réalisées pour s’assurer que la mise en place puisse être possible.
Pour le moment, même si le conseil communautaire valide ces offres, il faut encore que les communes à qui appartiennent certains de ces sites acceptent la mise en place.