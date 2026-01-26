PMA va installer des panneaux photovoltaïques sur 19 sites dont l’Axone et le stade Bonal

Ce jeudi 22 janvier, les élus du conseil communautaire de Pays de Montbéliard Agglomération (PMA) ont validé les dix-neuf sites qui disposeront potentiellement d’installations photovoltaïques (lire notre article). L’appel à manifestation a été lancé en février 2025 et PMA avait reçu seize candidatures. Après une série de sélections, deux candidats ont été retenus : « La proposition des candidats Trina Solar France System et du groupe CVE [Changeons notre Vision de l’Énergie, ndlr], ainsi que les réponses apportées par ces derniers sont conformes aux attentes de la collectivité », développe Magali Duvernois, élue en charge de l’environnement et de la transition écologique.

L’objectif pour Pays de Montbéliard Agglomération : accélérer la transition écologique sur son territoire. En accumulant les installations des différents sites, la production d’énergie renouvelable va atteindre les 58 MWc. À noter qu’un kilowatt crête correspond en moyenne à trois panneaux solaires standard couvrant une surface d’environ 5 m².