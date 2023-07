Orages: la SNCF interrompt plusieurs lignes TER dans trois régions de l’est de la France

En Auvergne-Rhône-Alpes, les lignes reliant Lyon à Bourg-en-Bresse, Paray-le-Monial, Macon, Ambérieu, Saint-Etienne et Roanne sont notamment concernées et sont interrompues depuis 14h30. Les lignes Ambérieu-Bourg-en-Bresse, Bourg-en-Bresse-Macon et Bourge-en-Bresse-Saint-Amour doivent cesser de circuler à 16h. En Bourgogne-France-Comté, les trains entre Besançon et Saint-Amour, Morteau ou encore Clerval ne roulent plus depuis 15 h. Même chose pour Dole-Vallorbe, Vesoul-Culmont et Paray-Montchanin. En Alsace, certaines lignes seront interrompues en fin d’après-midi.