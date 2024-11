Novembre, c’est le « Mois sans tabac »

Première source de pollution de l’air dans les logements, le tabagisme est responsable chaque année de près de 75 000 décès en France. Les effets du tabac sur la santé touchent tout le monde, fumeurs comme non-fumeurs, et sont particulièrement néfastes : cancers du poumon, maladies cardiovasculaires, asthme, allergies… Le mois de novembre est consacré à la sensibilisation au tabagisme, avec l’opération « Mois sans tabac », qui vise à encourager et soutenir l’arrêt du tabac. Pour cette édition 2024, près de 130 000 personnes sont déjà inscrites, autant de raisons de se convaincre des bénéfices potentiels pour la santé et la qualité de l’air intérieur.

Les produits du tabac, fabriqués entièrement ou partiellement à partir de feuilles de tabac, contiennent de la nicotine, un agent psychotrope qui entraîne une forte dépendance. Une cigarette contient du tabac, de la nicotine, des agents de saveur et de texture, ainsi que divers additifs. Lorsqu’une cigarette est allumée, elle émet près de 7 000 substances chimiques, dont environ 70 sont connues pour être cancérigènes. La composition de cette fumée varie en fonction du type de tabac (brun, blond…), du mode de séchage, des traitements appliqués et des additifs utilisés. La plupart des composés ainsi dégagés sont très irritants pour les voies respiratoires, inflammatoires et parfois cancérigènes, notamment :

Goudrons,

Monoxyde de carbone,

Oxydes d’azote,

Acide cyanhydrique,

Ammoniac,

Composés organiques volatils (acroléine, hydrocarbures aromatiques, benzène…),

Métaux (cadmium, mercure, plomb, chrome…),

Nicotine (sous forme de particules).

La fumée de cigarette inhalée directement par le fumeur (courant primaire) a une composition différente de celle qui s’échappe latéralement de la cigarette (courant secondaire). Cette fumée secondaire, produite par une combustion incomplète, contient trois fois plus de monoxyde de carbone, sept fois plus de benzène, 70 fois plus de nitrosamines et 100 fois plus d’ammoniac que celle inhalée par le fumeur. Cette différence rend le tabagisme passif particulièrement dangereux.

Même en ouvrant les fenêtres, fumer dans un espace clos (domicile, voiture) laisse des polluants dans l’air qui s’accumulent sur les surfaces (tissus, rideaux, moquettes, etc.) et se réémettent plus tard dans l’environnement.