Neige-verglas : l’A36 interdite aux poids lourds tout le week-end

Météo-France a placé la Franche-Comté en vigilance orange pour un risque de neige-verglas à partir de ce samedi 10 janvier 2026, à 6h (lire notre article). La préfecture de la zone de défense et de sécurité Est a décidé, compte tenu de ces conditions, d’interdire la circulation des poids lourds (plus de 3,5 tonnes) sur deux tronçons :

L’A36 entre les échangeurs d’École-Valentin (Besançon) et Belfort-Nord, dans les deux sens

La RN57 entre Morre et la Suisse, dans les deux sens

L’interdiction court du samedi 10 janvier à 6h au lundi 12 janvier à 8 h.