Neige-verglas : l’A36 interdite aux poids lourds tout le week-end

Autoroute A36 bloquée dans le sens Belfort-Besançon. | ©Le Trois – Thibault Quartier
À cause du risque de neige et de verglas, la circulation des poids lourds est interdite sur l'A36 de samedi 10 janvier 6h à lundi 12 janvier à 8 h. | ©Le Trois – archives
Alerte

L’A36 est interdite aux poids lourds du samedi 10 janvier 6 h au lundi 12 janvier 8 h, indique le préfet du Doubs dans un communiqué de presse, en raison du risque important de neige et de verglas.

Météo-France a placé la Franche-Comté en vigilance orange pour un risque de neige-verglas à partir de ce samedi 10 janvier 2026, à 6h (lire notre article). La préfecture de la zone de défense et de sécurité Est a décidé, compte tenu de ces conditions, d’interdire la circulation des poids lourds (plus de 3,5 tonnes) sur deux tronçons :

  • L’A36 entre les échangeurs d’École-Valentin (Besançon) et Belfort-Nord, dans les deux sens
  • La RN57 entre Morre et la Suisse, dans les deux sens

L’interdiction court du samedi 10 janvier à 6h au lundi 12 janvier à 8 h. 

En plus de l'A36, le réseau secondaire aussi interdit aux poids lourds

Le préfet du Doubs a complété cet arrêté en interdisant la circulation des poids lourds dans l’ensemble du réseau routier secondaire, de samedi 6 h à dimanche 10 h, à l’exception du transport de personnes.

Vincent Hognon, coach du FC Sochaux-Montbéliard.

FC Sochaux : les infos à retenir avant la réception de Lens en Coupe de France

Le FC Sochaux-Montbéliard accueille ce samedi 10 janvier le Racing Club de Lens. Pour cette seizième journée de Coupe de France, les joueurs de Vincent Hognon rencontrent les leaders du classement.
Un contrôle douanier à la frontière franco-suisse.

A 36 : 2 millions d’euros d’amende suite à la saisie de 200 kg de cannabis.

La saisie par les douanes, en décembre de plus de 47 kg de cocaïne et 200 kg de cannabis s’est soldée par quatre ans de prison et 2 millions d’euros d’amende pour le chauffeur intercepté.
Jusqu'à 20 cm de neige au-dessus de 400 mètres sont annoncés. |

Neige : la Franche-Comté en vigilance orange demain, samedi 10 janvier

Météo France a placé les quatre départements francs-comtois en vigilance orange neige-verglas, pour toute la journée de ce samedi 10 janvier, à partir de 6 h du matin. La préfecture du Doubs appelle à la prudence dans la perspective du match du FC Sochaux contre Lens.

