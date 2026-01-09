Neige : la Franche-Comté en vigilance orange demain, samedi 10 janvier

Dans son bulletin de ce vendredi 9 janvier à 11 h, Météo France a placé en vigilance orange neige-verglas l’ensemble de la Franche-Comté, ainsi que les départements de la Haute-Marne et des Vosges, avec un début d’évènement à 6 h, samedi matin. Météo France annonce ainsi que « des précipitations se produisent toute la journée de samedi, sous forme de chutes de neige jusqu’à basse altitude avec des cumuls importants ».

« Au cours de la nuit de vendredi à samedi, la limite pluie-neige s’abaisse progressivement, jusqu’à descendre autour de 300 m d’altitude, indique Météo France. Tout au long de la journée de samedi, des chutes de neige se produisent, avec des intensités atteignant parfois 1 à 3 cm en une heure. Cette neige, de nature mouillée à humide, tombe en présence d’un vent soutenu, ce qui peut conduire à de très mauvaises visibilités sur la route et à des congères sur le relief. Les chutes de neige faiblissent et s’estompent progressivement dans la nuit de samedi à dimanche. Les températures deviennent nettement négatives en seconde partie de nuit de samedi à dimanche avec un risque de formation de verglas. Sur l’ensemble de l’épisode, il est prévu les cumuls de neige suivants :