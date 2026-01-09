Neige : la Franche-Comté en vigilance orange demain, samedi 10 janvier

Dans son bulletin de ce vendredi 9 janvier à 11 h, Météo France a placé en vigilance orange neige-verglas l’ensemble de la Franche-Comté, ainsi que les départements de la Haute-Marne et des Vosges, avec un début d’évènement à 6 h, samedi matin. Météo France annonce ainsi que « des précipitations se produisent toute la journée de samedi, sous forme de chutes de neige jusqu’à basse altitude avec des cumuls importants ».
« Au cours de la nuit de vendredi à samedi, la limite pluie-neige s’abaisse progressivement, jusqu’à descendre autour de 300 m d’altitude, indique Météo France. Tout au long de la journée de samedi, des chutes de neige se produisent, avec des intensités atteignant parfois 1 à 3 cm en une heure. Cette neige, de nature mouillée à humide, tombe en présence d’un vent soutenu, ce qui peut conduire à de très mauvaises visibilités sur la route et à des congères sur le relief. Les chutes de neige faiblissent et s’estompent progressivement dans la nuit de samedi à dimanche. Les températures deviennent nettement négatives en seconde partie de nuit de samedi à dimanche avec un risque de formation de verglas. Sur l’ensemble de l’épisode, il est prévu les cumuls de neige suivants :
- en-dessous de 400 m : 5 à 10 cm.
- au-dessus de 400 m : 10 à 20 cm, localement plus en allant vers le Ballon d’Alsace. »
Prudence pour aller au match
La préfecture du Doubs appelle à une vigilance particulière « aux abords du stade Auguste Bonal, avant et après le match de Coupe de France opposant le FC Sochaux-Montbéliard et le Racing-Club de Lens ».
La préfecture souligne également que « les conditions de circulation peuvent devenir rapidement très difficiles sur l’ensemble du réseau, tout particulièrement en secteur forestier où des chutes d’arbres peuvent accentuer les difficultés. Les risques d’accident sont accrus. Quelques dégâts peuvent affecter les réseaux de distribution d’électricité et de téléphone. »
De son côté, la préfecture du Territoire de Belfort annonce, dans son propre communiqué sur cette alerte orange, de fortes chutes de neiges au ballon d’Alsace: « De fortes chutes de neige se produiront, avec des intensités atteignant par moment 2 à 3 cm par heure. D’ici samedi soir, il est prévu des cumuls de neige fraîche de 50 à 70 cm au-dessus de 1 100 m d’altitude. Avec l’effet du vent, les hauteurs de neige seront hétérogènes. Le vent fort favorisera la formation de corniches et de congères sur les versants orientés à l’est. »