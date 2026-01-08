FC Sochaux : pourquoi le stade Bonal ne craint-il pas le froid ?

La garde de la pelouse, le FC Sochaux-Montbéliard l’a confiée depuis cet été à Terideal. Une société basée dans l’Essonne et spécialisée dans l’entretien des terrains de sport de haut niveau. Avant, le club ne se servait du système de chauffage qu’en cas de nécessité. Mais aujourd’hui, il le fait tourner en permanence et à une température moins élevée (8 °C). « On est descendu de 12°C à 8°C. On consomme beaucoup moins d’énergie », développe François Roy. Un changement qui rentre dans la volonté du club d’avoir une gestion raisonnée des énergies. L’aspect financier est également à prendre en compte. « En étant en championnat de National, on ne peut pas se permettre d’avoir les mêmes coûts d’entretien qu’on avait les dernières années en Ligue 1 ou en Ligue 2. »

Autre économie faite: le FC Sochaux-Montbéliard utilise moins fréquemment la luminothérapie. « C’est un système de lampe à sodium qui va simuler la luminosité naturelle qu’on peut avoir avec le soleil », éclaircit François Roy. Un dispositif que le club utilise en heures creuses pour entretenir la pelouse et la faire pousser. Ce fut d’ailleurs le cas sur certaines zones à la suite du match des Sochaliens contre le Dijon Football Côte-d’Or au mois de novembre. Certains bouts de gazon ont été arrachés lors de l’affrontement et ont dû être plantés. « Entre la chaleur qui remonte depuis la terre et la lumière qui va cracher dessus, ça pousse comme si c’était en plein été », assure François Roy.

Le froid risque tout de même de se faire ressentir dans les tribunes ce samedi 10 janvier. Le FCSM rencontre le RC Lens en 16e de finale de la Coupe de France. Le 16 janvier, le club retrouvera le championnat de National en accueillant, au stade Bonal, la Bérichonne de Châteauroux. Les Jaune et Bleu sont « officiellement » 4e avec 24 points, dans l’attente que la victoire à Valenciennes (lire notre article) soit confirmée. Ils seront alors 3e avec 27 points, trois points derrière Dijon et cinq derrière Rouen.