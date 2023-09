Malgré un été plutôt pluvieux, une alerte sécheresse renforcée dans le Territoire de Belfort

Ces restrictions auront des conséquences, comme l’interdiction de l’arrosage des pelouses. L’interdiction d’arroser les jardins potagers, arbres, et arbustes entre 8h et 20h (sauf avec de l’eau de pluie). Et de laver sa voiture à titre privé à domicile. Pour les particuliers, le remplissage et la vidange des piscines de plus d’1m3, y compris hors-sol, sont interdits. Les entreprises vont devoir appliquer une réduction de 20% à leur consommation d’eau, tandis que les agriculteurs vont être soumis à des restrictions horaires pour irriguer. « Comme toujours, nous en appelons à la responsabilité. L’idée n’est pas de renforcer les contrôles comme nous l’avons fait l’été dernier », expose le préfet du Territoire de Belfort.

La situation ne devrait pas revenir à la normale tout de suite. Pour les jours à venir, les prévisions météorologiques font apparaître une absence de précipitations et des températures particulièrement élevées pour la saison jusqu’au milieu de la semaine prochaine. « Il nous reste une grosse semaine à passer. Ce dont nous avons besoin, c’est que la population poursuive ses efforts pour modérer ses usages des ressources en attendant.» L’année dernière, le département du Territoire de Belfort était passé en alerte renforcée dès le 19 juin, avant de basculer en crise le 10 août. Cette année, ce passage critique devrait être évité.