Lutter contre les cyanobactéries, l’autre défi des baignades du nord Franche-Comté

Plusieurs conditions favorisent la prolifération des cyanobactéries. : « Il faut de l’ensoleillement, des nutriments comme de l’azote et du phosphore ainsi qu’une faible profondeur de l’eau », liste Simon Bellec. Pour que les cyanobactéries ne se propagent pas, il faut limiter l’un de ces éléments. « A partir du moment où vous limitez la présence de nutriments dans l’eau, vous limitez la capacité de développement », fait savoir Simon Bellec. Pour cela, il faut éviter, par exemple, de juxtaposer les activités de pêche qui peuvent favoriser le développement. On peut également faire la vidange des étangs « pour qu’une minéralisation s’opère ». Cela a été le cas en 2022 pour le site du Malsaucy (lire notre article).

Même si Simon Bellec ne s’avance pas sur la période à venir, il se veut rassurant. Avec le printemps pluvieux, ainsi que des bons résultats d’analyse des cyanobactéries à Brognard et au Malsaucy, les micro-organismes ne devraient pas perturber la baignade cet été.

Si les gestionnaires de baignade et l’ARS ont un doute sur la présence de cyanobactéries toxinogènes, les sites seront toutefois fermés. La concentration trop forte de cyanobactéries dans l’eau peut être observée à l’œil nu. Un site de baignade touché peut se retrouver avec une accumulation d’algues, une odeur nauséabonde se dégageant du plan d’eau, ou encore le changement de couleurs de l’eau. Si l’on constate cette présence, l’ARS fait plusieurs prélèvements et recherche la présence des cyanobactéries toxinogènes. « On fait une étude quantitative et qualitative », précise Simon Bellec. L’ARS surveille le taux de cyanobactéries dans l’eau puis détermine si ces dernières sont productrices de toxines.

« C’est un enjeu sanitaire et social », replace, finalement, Simon Bellec. « Les sites de Brognard et Malsaucy accueillent des milliers de personnes. Ce sont des pôles importants d’activités », termine l’expert. Avec des étés de plus en plus chauds, pour garantir l’accessibilité aux zones de baignade, les gestionnaires réfléchissent à de nouvelles solutions comme des piscines naturelles (lire notre article).