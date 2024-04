L’heure du grand ménage

La poussière se dépose partout, notamment là où on ne la voit pas : dessus de meubles, recoins, éléments de décoration, tissus d’ameublement… Taper sur un coussin, passer le balai, le plumeau ou encore l’aspirateur peuvent contribuer à la remise en suspension des poussières !

Dans le cas de l’aspirateur, pour que la poussière reste dans l’appareil et non en suspension dans l’air, préférez un modèle à filtre HEPA (Haute Efficacité pour les Particules Aériennes), aussi appelé « filtre absolu », qui permet notamment de retenir les poussières, les allergènes d’acariens, les pollens… et autres particules de 0,3 µm.

D’où provient la poussière des environnements intérieurs ?

Dans les lieux clos, la présence de particules résulte à la fois des sources intérieures et de transferts avec l’extérieur. La poussière domestique est un mélange de fibres et débris de différente nature : fibres papier ou textiles, cheveux, poils, phanères (humains et animaux), peaux mortes (squames), débris alimentaires, débris de matériaux, champignons microscopiques, bactéries, pollen, morceaux infimes d’insectes ou d’acariens, terre, minéraux du sol, éléments chimiques (plomb, arsenic…)

Selon leur taille, les poussières pénètrent plus ou moins profondément dans le système respiratoire : les plus grosses sont retenues par les voies aériennes supérieures, les plus fines atteignent les voies inférieures et peuvent altérer la fonction respiratoire dans son ensemble. Les particules diminuent l’efficacité des mécanismes de défense contre les infections et interagissent avec les pollens pour accroître la sensibilité aux allergènes. Certaines servent aussi de vecteurs à différentes substances toxiques voire cancérigènes ou mutagènes (métaux, HAP…), qui sont alors susceptibles de pénétrer dans le sang.