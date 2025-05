Les modes doux : se déplacer sans polluer

On pourrait penser que l’automobiliste, à l’abri dans l’habitacle douillet de son véhicule, respire moins de pollution que les cyclistes ou les piétons. C’est une idée reçue ! En effet, au cœur d’une source de pollution, les polluants ont tendance à s’accumuler dans l’habitacle de la voiture, tandis qu’à pieds ou à vélo, cet effet de confinement n’existe pas et il reste possible de s’éloigner plus ou moins des flux de circulation. L’air extérieur, sans cesse renouvelé, est donc moins chargé en polluants atmosphériques pour un cycliste et pour un piéton.

D’après plusieurs études régionales :

D’après nos confrères d’Occitanie, les « concentrations en dioxyde d’azote mesurées dans les habitacles des voitures sont supérieures à celles observées par les sites de mesures installés à proximité d’axes routiers »

D’après nos confères d’AirParif, en Île-de-France : « le piéton est deux à cinq fois moins exposé que l’automobiliste à la pollution. Le vélo va se situer entre les deux, et plus il prendra des voies avec aménagements, plus il se rapprochera de l’exposition du piéton »

Cependant, un cycliste ou un jogger en plein effort ayant besoin d’aspirer plus d’air qu’un automobiliste assis dans sa voiture, il est difficile d’extrapoler directement l’exposition à la pollution en voiture, en vélo ou à pieds aux risques pour la santé. Une étude de l’Inserm, publiée dans la revue scientifique Environment International en janvier 2022, a notamment montré que les cyclistes et piétons sont certes exposés à des concentrations moins importantes de carbone suie (polluant de la famille des particules fines) mais qu’ils en inhalent en plus grande quantité. Selon les chercheurs, cela est dû au fait que sur un vélo ou à pied, l’activité physique est plus importante qu’à moto ou en voiture, ce qui entraîne une augmentation de la ventilation, donc l’inhalation de plus de polluants.