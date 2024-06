Air to Go, l’appli mobilité-santé pour se déplacer

Les niveaux de pollution aux abords des axes routiers peuvent être particulièrement élevés. Le trafic routier est responsable à lui tout seul de près de 2/3 des émissions d’oxydes d’azote (NOx). En 2018 en Bourgogne-Franche-Comté, sa contribution était évaluée à 65% des émissions ! En lien avec cette source prépondérante, la répartition spatiale du dioxyde d’azote montre des niveaux logiquement et significativement plus élevés aux abords des axes routiers. Concernant les particules fines (PM10 et PM2,5), on environ 23% des émissions sont attribuées au trafic routier. La répartition spatiale des particules sur le territoire est plus atténuée avec les particules, compte-tenu de la contribution amoindrie du secteur routier parmi leurs sources d’émissions.

Les automobilistes pensent respirer moins de gaz d’échappement que les cyclistes ou les piétons, puisqu’ils sont protégés par l’habitacle douillet de leur voiture. C’est une idée reçue : cyclistes et piétons sont justement les moins exposés à la pollution ! En effet, au cœur d’une source de pollution, les polluants ont en effet tendance à s’accumuler dans l’habitacle de la voiture, tandis qu’à pieds ou à vélo, cet effet de confinement n’existe pas et il reste possible de s’éloigner plus ou moins des flux de circulation. L’air, sans cesse renouvelé, est donc moins chargé en polluants atmosphériques pour un cycliste et pour un piéton, notamment pour ce qui est du monoxyde de carbone, des particules fines (PM10) et du dioxyde d’azote, polluants caractéristiques des transports.

D’après nos confrères d’Atmo Occitanie, les « concentrations en dioxyde d’azote mesurées dans les habitacles des voitures sont supérieures à celles observées par les sites de mesures installés à proximité d’axes routiers ». (source : https://www.lemonde.fr/planete/article/2014/03/13/auto-metro-ou-velo-ou-respire-t-on-le-moins-d-air-pollue_4382697_3244.html)

Et d’après nos confrères d’Airparif, « le piéton est deux à cinq fois moins exposé que l’automobiliste à la pollution. Le vélo va se situer entre les deux, et plus il prendra des voies avec aménagements, plus il se rapprochera de l’exposition du piéton ». (source : http://sante.lefigaro.fr/actualite/2009/02/18/9431-paris-moins-pollution-velo-que-dans-voiture)

…Mais attention cependant, car un cycliste ou un jogger en plein effort ayant besoin d’aspirer plus d’air qu’un automobiliste assis dans sa voiture, il est difficile d’extrapoler directement l’exposition à la pollution en voiture, en vélo ou à pieds aux risques pour la santé. Pour autant, compte-tenu des effets du sport face à la pollution, avancés dans de nombreuses études, et de l’exposition moindre lorsque l’on se trouve à pieds ou à vélo, laisser la voiture et opter pour un mode de déplacement au grand air, à un rythme modéré, reste bénéfique pour la santé.