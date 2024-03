Les déchets verts, une mine d’or au jardin

Parmi les étapes indispensables à la préparation du jardin ce mois-ci, figurent le ramassage des feuilles mortes et la taille de certains arbres et arbustes. Mais attention, au sens figuré comme au sens propre : on ne fait pas feu de tout bois. Les éléments issus de la tonte de pelouses, de la taille de haies et d’arbustes, d’élagages, de débroussaillement et autres pratiques similaires, constituent des déchets qu’il faut ensuite éliminer ou valoriser. D’après l’Ademe, l’entretien du jardin pour un particulier génèrerait près de 160 kg de déchets verts par personne et par an. Pour s’en débarrasser, 15% des personnes ayant accès à un jardin ou un espace vert privatif déclarent avoir encore recours au brûlage de déchets verts en 2022 (plus d’informations ici).

Considéré comme nocif à la santé et polluant, le brûlage des déchets verts, outre des nuisances toxiques, provoque des fumées désagréables et peut être à l’origine de troubles de voisinage. Il est également la cause de la propagation d’incendie si les feux ne sont pas correctement surveillés et contrôlés.

Contrairement à une idée reçue, l’apport en déchetterie est en effet largement préférable à une combustion à l’air libre pour la qualité de l’air ! En effet, car en termes de pollution, la combustion de biomasse peut représenter localement et selon la saison une source prépondérante dans les niveaux de pollution, le brûlage des déchets verts étant une combustion peu performante qui émet des imbrûlés, en particulier si les végétaux sont encore humides. Parmi les polluants atmosphériques émis par un feu de déchets verts, on retrouve :

des particules (PM)

des oxydes d’azote (NOx)

des hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP)

du monoxyde de carbone (CO)

des composés organiques volatils (COV)

du benzène

des dioxines et furanes

La toxicité peut être nettement accrue quand sont associés d’autres déchets comme par exemple des plastiques, des bois traités, des papiers souillés, du carburant, …

Selon le ministère de l’Environnement, 50 kg de végétaux brûlés émet autant de poussières que 3 semaines de chauffage au bois d’un pavillon avec une chaudière bois performante, ou 3 mois de chauffage d’un pavillon avec une chaudière fioul performante (à lire ici), ou, selon des chiffres repris par l’Ademe, 13000 km parcourus par une voiture diesel récente (norme Euro 5).