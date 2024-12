Les conifères, bien plus que de simples arbres de Noël !

Les fêtes de fin d’année, qu’elles soient célébrées en famille ou entre amis, sont un moment de partage et de réflexion sur ce qui nous entoure.

Les conifères, souvent présents dans nos décorations ou nos paysages hivernaux, symbolisent la résilience et l’importance des forêts, véritables refuges de biodiversité.

Ces arbres, reconnaissables à leurs aiguilles et leurs cônes, sont parfaitement adaptés aux climats froids et pauvres en nutriment. Ils abritent une faune variée, stabilisent les sols et contribuent à la régulation du climat en stockant du carbone. En Bourgogne-Franche-Comté, 27 espèces de conifères façonnent nos paysages, des sapins majestueux aux pins robustes, offrant à nos écosystèmes richesse et diversité.

Les conifères, sont très présents dans nos paysages de moyenne montagne. Très exigeants en humidité, ils subissent directement les répercussions d’un déficit de précipitation et de la hausse des températures. Le manque d’eau affaiblit leurs défenses naturelles, les rendant plus vulnérables aux attaques d’insectes, comme les scolytes. À terme, ces pressions pourraient compromettre la capacité d’adaptation des forêts.

Pour les fêtes, optez plutôt pour un sapin et des décorations issues de l’agriculture locale et durable. Vous pouvez même en choisir un en pot que vous pourrez replanter ensuite. Et si vous avez un jardin, laissez-y une partie sauvage où les conifères, petits ou grands, pourront prospérer naturellement. Offrir un refuge à la nature, c’est un cadeau précieux pour les années à venir !