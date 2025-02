Les aires terrestres éducatives, un outil de sensibilisation écologique

Les Aires Terrestres Educatives (ATE) confient la gestion participative d’une parcelle de zone naturelle à des élèves. C’est une démarche pédagogique de projet qui a pour but de sensibiliser les élèves du CM1 à la Terminale, à la protection de leur territoire et de sa biodiversité mais également de pouvoir faire connaissance avec les acteurs impliqués sur ce territoire. La démarche s’inscrit pleinement dans les dimensions pédagogiques et civiques de l’enseignement et pourra être le support du programme scolaire. Les Aires Terrestres Educatives reposent sur un partenariat entre un enseignant et un éducateur à la nature, formant un binôme essentiel pour accompagner les élèves dans leurs découvertes et leurs initiatives. Ces référents partagent leurs expertises pour guider les enfants à travers des questionnements, des projets et des actions décidés en « Conseil de la Terre » : un espace démocratique dédié à l’environnement.