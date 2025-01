L’Écureuil roux, le jardinier secret de la forêt

En oubliant parfois où il a enterré ses noisettes, glands et graines, il participe à la régénération des forêts en semant de futurs arbres. Les écureuils font donc beaucoup de bien à la forêt parce qu’ils vont permettre, de bien planter des graines. Pourtant, cet animal emblématique se fait de plus en plus rare. La destruction de son habitat, la pollution et l’usage excessif de pesticides représentent bien plus de menaces que ses prédateurs naturels tels que les rapaces ou les martres. Les hivers plus doux perturbent aussi ses rythmes biologiques et impactent les arbres dont il dépend.