Le Territoire de Belfort et la Haute-Saône également en vigilance orange

Météo France, dans son bulletin de 21 h ce mercredi soir, 31 juillet, constate que « la vague de chaleur se poursuit. Des orages parfois violents se sont produits de la Bourgogne et la Champagne en direction des Vosges et du Haut-Rhin. Des orages fortement pluvieux avec de fortes rafales de vent se sont produits entre les Vosges et le Haut-Rhin, d’où l’extension de la vigilance. »

« Les orages sont nombreux ce mercredi soir et ils sont localement violents. Ils ont été particulièrement actif entre l’Yonne, les Vosges et le Haut-Rhin. Des cellules très actives sont présentes sur les Vosges et la Haute-Saône se décalant lentement vers l’est, indique Météo France. La sévérité des orages est très hétérogène selon les endroits, d’où de fortes incertitudes dans les prévisions. Dans les endroits touchés, les orages les plus violents peuvent apporter de très fortes pluies : jusque 30 à 50 millimètres de pluie en une heure, très localement 60 à 80 millimètres. Ils peuvent s’accompagner de rafales de vent jusqu’à 70 – 90 km/h, ponctuellement 100 km/h. Ils s’accompagnent également d’une forte activité électrique (nombreux impacts de foudre). De la grêle est possible. »

On a relevé déjà 81,5 millimètres en moins d’une heure à Munster (68) et 55.1 millimètres à Gérarmer (88). De très fortes rafales de vent ont été enregistrées, jusqu’à 101 km/h à Colmar (68)

En deuxième moitié de nuit de mercredi à jeudi, les orages se font moins nombreux et moins forts.