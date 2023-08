Le nord Franche-Comté placé en vigilance orange pour les orages

Météo France vient de placer plusieurs dizaines de départements du nord et de l’est de la France en vigilance orange au risque d’orage. L’alerte débute ce jeudi 24 août à 15 h et se termine ce vendredi à 10 h. Cela concerne notamment le Territoire de Belfort, le Doubs et la Haute-Saône. Météo France décrit dans son bulletin un « épisode orageux parfois fort balayant le nord du pays ».

« On a relevé 113 km/h et 26mm de pluie en 1 heure à Chauny, dans l’Aisne, 28mm en 1 heure à Beauvais, indique Météo France. De la grêle est reportée par endroits. Sur le Grand-Est et la Bourgogne-Franche Comté, des orages commencent à se former, et arrivent également en provenance des régions plus à l’ouest. » Plusieurs passages orageux vont se succéder indique l’institution. « Ces orages sont accompagnés de grêle, de fortes intensités pluvieuses – 20 à 30 mm parfois plus en quelques heures – et de rafales de vent pouvant atteindre les 80/100 km, très localement plus », alerte Météo France.