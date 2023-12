Le monoxyde de carbone, un danger de l’hiver

Le monoxyde de carbone (CO) est un gaz incolore, inodore et non irritant : impossible à détecter sans matériel approprié. Hautement toxique, même en faible quantité, le monoxyde de carbone est un gaz qui se fixe sur les globules rouges à la place de l’oxygène, empêchant ainsi la bonne oxygénation des organes. De fait, ce gaz agit par asphyxie. Le cerveau et le cœur sont les organes les plus sensibles au manque d’oxygène.

L’affinité du CO pour l’hémoglobine est 210 à 260 fois plus forte que celle de l’oxygène. Même présent en quantité infime dans l’air, le CO se liera préférentiellement à l’hémoglobine du sang au lieu de l’oxygène.

Les principaux symptômes sont :

1 er stade : mal de tête, nausées, fatigue

: mal de tête, nausées, fatigue 2 e stade : mal de tête persistant avec sensation de battements, nausées, vertiges, somnolence, vomissements

: mal de tête persistant avec sensation de battements, nausées, vertiges, somnolence, vomissements 3e stade: malaise, évanouissement, coma, décès

La densité du monoxyde de carbone est voisine de celle de l’air, il se diffuse donc très vite dans l’environnement. Dans un espace clos, le monoxyde de carbone peut tuer en moins d’une heure :

0,1 % de CO dans l’air tue en 1 heure,

1 % de CO dans l’air tue en 15 minutes,

10 % de CO dans l’air tue immédiatement.

La gravité de l’intoxication dépend de la quantité de monoxyde de carbone fixée par l’hémoglobine. Chaque année, les victimes d’intoxication à ce gaz se comptent par milliers. En Bourgogne-Franche-Comté, les derniers chiffres disponibles font état de 105 personnes intoxiquées au monoxyde de carbone admises aux urgences, et 3 en sont décédées (données pour la période du 1er juillet 2021 au 20 juin 2022, source : Agence Régionale de Santé).

Comment est traitée l’intoxication au monoxyde de carbone ?

Les victimes d’intoxications au monoxyde de carbone suivent une « oxygénothérapie », le plus souvent par l’apposition d’un masque à oxygène, dans les cas les plus graves par des séances en caisson hyperbare. Les femmes enceintes, pour qui l’intoxication au monoxyde de carbone comporte un risque élevé de mortalité ou d’atteintes chez le fœtus, nécessitent souvent une prise en charge spécifique.

Certaines personnes gardent des séquelles à la suite d’une intoxication : migraines chroniques, troubles de la coordination, troubles de la mémoire, changements dans l’humeur (irritabilité, agressivité verbale, violence), mouvements anormaux, paralysies… que l’on relie à un « syndrome séquellaire post-intervallaire ». Ces troubles peuvent apparaître pendant une période de 2 à 40 jours après une intoxication, même si elle a été traitée. Ils sont souvent, mais pas toujours, réversibles.